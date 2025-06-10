王力宏現聲「憶韓賢光溫暖一面」　林志炫獻唱〈離人〉悼念恩師

記者蔡琛儀／台北報導

資深音樂人韓賢光上個月8日因「突發心源性猝死」暈倒送醫，插管急救4天後仍回天乏術病逝，享壽67歲。他生前合作的音樂人眾多，今（10日）他的眾好友們一齊為他舉辦紀念音樂會，包括庾澄慶（哈林）、北流董事長黃韻玲、鄭怡、李建復、吳楚楚、馬毓芬、陳樂融、趙家駒、于冠華、殷正洋、潘越雲、周治平、侯志堅、康康、丁曉雯、陶曉清等人。

▲王力宏悼念韓賢光。（圖／記者蔡琛儀攝）

金曲歌王王力宏人雖沒有到場，但特別錄了一段音檔致意。他剛出道、20歲左右就認識韓賢光，談到記憶中的韓賢光，他表示對方是個愛笑的老師，就算他唱錯了，韓賢光就會笑著虧他：「你又搞砸了！」或是他聲音沙啞失聲時，也只會笑他：「你又沙啞了，好好笑！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

王力宏說，韓賢光教會他，就算錯了也可以很輕鬆好笑：「很多新人那時很容易受打擊，願上帝保佑你、全家人，以後我唱錯，我知道一定會有個天使在我耳邊說：『你又搞砸了。』我會會心一笑，開心的唱下去，謝謝你，韓老師。」

視韓賢光為恩師的林志炫，也以錄製VCR的方式露面，林志炫說，不論優客李林時期、他單飛，韓賢光一直都在身邊，「因為他在 我才開始獨立製作之路，陸續從演唱會、實驗專輯，也是他陪我2013年第一場大型巡演，很多重要時刻都在。」

▲林志炫悼念恩師韓賢光。（圖／記者蔡琛儀攝）

林志炫感性說：「很遺憾他提前離開我們，搬到天上去住，短時間之內無法和他有音樂交流，但是他會一直留在我的心中，也許若干年後我也搬到天上去住，我希望到時候在天上他依然是我們的天使，在天上繼續組團聊音樂。」接著林志炫也獻唱自己獨立製作時期的歌〈離人〉，紀念這位良師益友。

不過今優客李林另一位成員李驥沒有現身，韓賢光遺孀Gina含淚致詞，表示優客李林是韓賢光最得意的作品，「這兩年他直播很常提到優客李林，講到眼睛就會發亮，心裡是充滿驕傲的，你們兩位永遠是他最驕傲的學生，希望未來的日子裡，你們在不同的領域可以持續發光發熱。」

Gina今致詞強忍悲痛，提到兩人留下的幼女更數度哽咽，表示女兒堅持要綁以前常綁的髮型，「這樣爸爸才認得我。」更表示，先生離開後，她還不敢告訴女兒真實狀況，但女兒後來看到新聞，堅強說要安慰她，但想到再也見不到爸爸，晚上還是哭了好幾個小時，讓現場眾人無不動容，紛紛落淚。