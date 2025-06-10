吳宗憲當面脫口「韓女唱歌難聽」　頌樂露面親上火線回應了！

▲ 韓星Solar 頌樂〈Floating Free〉新歌發布會。（圖／記者黃克翔攝）

記者翁子涵／台北報導

南韓女團MAMAMOO團長Solar頌樂近來在台推出新單曲，日前她登上吳宗憲節目宣傳新歌的片段，其中吳宗憲的「韓國女生唱歌很難聽」言論，引爆不少網友怒火，不過吳宗憲相當生氣回應：「這個瞎扯的厲害。最簡單的就是去問頌樂本人啊！」對此，頌樂今天也高EQ回應了。

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▲▼ Solar 頌樂回應吳宗憲風波。（圖／記者黃克翔攝）



對於上節目，頌樂回應：「我覺得很有趣，我跟我的粉絲見面很開心，主持人都很善良，是很特別的經歷。」被問及吳宗憲的言論，頌樂則展現智慧和高EQ：「昨天有聽說，他對我很有禮貌，我覺得很有趣，唱完憲哥也有稱讚我，說我真的很會唱歌。」也表示台灣和韓國的綜藝節目都很有趣，「主持人很善良、體恤我，我很感動。」

Solar頌樂也表示現在來台灣上綜藝節目就像美夢成真，「從以前我學中文的時候，我的夢想就是上綜藝節目訪問、YT節目，一直練習，現在就是美夢成真。」為了首支中文單曲《Floating Free》，特地提前兩週來學習中文，昨晚更緊張的睡不著，對於今天首唱新歌的表現滿意嗎？她則謙虛說：「還好！因為我想更好，有一點緊張，打80分。」