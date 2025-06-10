ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

白冰冰被誇像周子瑜「害羞發聲」
容易沉迷盲盒的三大星座！
金曲36／林美秀「缺席金曲」原因曝
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

孫德榮 陳漢章 劉品言 連晨翔 唐綺陽 程瀟 尹正 謝霆鋒

吳宗憲當面脫口「韓女唱歌難聽」　頌樂露面親上火線回應了！

▲▼ 韓星Solar 頌樂〈Floating Free〉新歌發布會。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 韓星Solar 頌樂〈Floating Free〉新歌發布會。（圖／記者黃克翔攝）

記者翁子涵／台北報導

南韓女團MAMAMOO團長Solar頌樂近來在台推出新單曲，日前她登上吳宗憲節目宣傳新歌的片段，其中吳宗憲的「韓國女生唱歌很難聽」言論，引爆不少網友怒火，不過吳宗憲相當生氣回應：「這個瞎扯的厲害。最簡單的就是去問頌樂本人啊！」對此，頌樂今天也高EQ回應了。

▲▼ Solar 頌樂回應吳宗憲風波。（圖／記者黃克翔攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ Solar 頌樂回應吳宗憲風波。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 韓星Solar 頌樂〈Floating Free〉新歌發布會。（圖／記者黃克翔攝）

對於上節目，頌樂回應：「我覺得很有趣，我跟我的粉絲見面很開心，主持人都很善良，是很特別的經歷。」被問及吳宗憲的言論，頌樂則展現智慧和高EQ：「昨天有聽說，他對我很有禮貌，我覺得很有趣，唱完憲哥也有稱讚我，說我真的很會唱歌。」也表示台灣和韓國的綜藝節目都很有趣，「主持人很善良、體恤我，我很感動。」

Solar頌樂也表示現在來台灣上綜藝節目就像美夢成真，「從以前我學中文的時候，我的夢想就是上綜藝節目訪問、YT節目，一直練習，現在就是美夢成真。」為了首支中文單曲《Floating Free》，特地提前兩週來學習中文，昨晚更緊張的睡不著，對於今天首唱新歌的表現滿意嗎？她則謙虛說：「還好！因為我想更好，有一點緊張，打80分。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

頌樂

推薦閱讀

李程彬床戲「讓程予希不舒服」　談判破局撤班…不爽種心結

李程彬床戲「讓程予希不舒服」　談判破局撤班…不爽種心結

8小時前

快訊／郭書瑤突現身北檢出庭！　被控「超級惡鄰」道歉1年後提告

快訊／郭書瑤突現身北檢出庭！　被控「超級惡鄰」道歉1年後提告

1小時前

快訊／王齊麟陳詩媛結婚了！今赴戶政事務所登記　去年剛求婚成功

快訊／王齊麟陳詩媛結婚了！今赴戶政事務所登記　去年剛求婚成功

3小時前

晚安小雞坐牢1年「癢到快抓破蛋」！　擦監獄藥油下場超慘：操灰搭

晚安小雞坐牢1年「癢到快抓破蛋」！　擦監獄藥油下場超慘：操灰搭

5小時前

最美檢察官控「遭飯店救生員刁難」　遇2狀況傻眼：有必要這口氣？

最美檢察官控「遭飯店救生員刁難」　遇2狀況傻眼：有必要這口氣？

16小時前

程瀟節目中「傳簡訊給前任」　對方秒回…旁人暗示「太巨星」身份掀議

程瀟節目中「傳簡訊給前任」　對方秒回…旁人暗示「太巨星」身份掀議

16小時前

孫德榮提前安排好身後事！「確定火化土葬」32人分3億遺產比例曝光

孫德榮提前安排好身後事！「確定火化土葬」32人分3億遺產比例曝光

18小時前

BLACKPINK台灣演唱會今11點開搶！　4階段售票懶人包一次看

BLACKPINK台灣演唱會今11點開搶！　4階段售票懶人包一次看

5小時前

獨家／老婆敲碗成功！SJ歡慶20週年「唱完大巨蛋還有高雄站」　明年1月前進南部

獨家／老婆敲碗成功！SJ歡慶20週年「唱完大巨蛋還有高雄站」　明年1月前進南部

2小時前

67歲音樂人韓賢光上海驟逝　「眾歌手不捨送別」哈林、康康都來了

67歲音樂人韓賢光上海驟逝　「眾歌手不捨送別」哈林、康康都來了

2小時前

外商OL人妻出道拍AV！氣尪買春「又髒又噁心」…脫光拍片互相傷害

外商OL人妻出道拍AV！氣尪買春「又髒又噁心」…脫光拍片互相傷害

6/8 13:23

劉品言熱戀連晨翔早露餡！　唐綺陽揭「錄影細節」：坦率得好可愛

劉品言熱戀連晨翔早露餡！　唐綺陽揭「錄影細節」：坦率得好可愛

18小時前

熱門影音

游鴻明演唱經典歌曲〈戀上另一個人〉

游鴻明演唱經典歌曲〈戀上另一個人〉
彭佳慧演唱會撞場林俊傑：靠腰...

彭佳慧演唱會撞場林俊傑：靠腰...
瘦子「你後面有車」成迷因　大淵笑：會推出一些商品XD

瘦子「你後面有車」成迷因　大淵笑：會推出一些商品XD
「志龍啊，我變心了」GD笑翻！　粉絲舉牌應援保鑣虎哥…他嘴角失守

「志龍啊，我變心了」GD笑翻！　粉絲舉牌應援保鑣虎哥…他嘴角失守
11歲小泡芙問「還抱得動我嗎」　劉畊宏：不管妳幾歲，我都可以

11歲小泡芙問「還抱得動我嗎」　劉畊宏：不管妳幾歲，我都可以
范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲
張晨光娶媳婦　眾星雲集喝喜酒

張晨光娶媳婦　眾星雲集喝喜酒
鳳小岳認「接種HPV疫苗」　放閃「和老婆一起打」

鳳小岳認「接種HPV疫苗」　放閃「和老婆一起打」
周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了
徐若瑄抗癌成功　心態轉變：把心慢下來

徐若瑄抗癌成功　心態轉變：把心慢下來
#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據
LANY高雄流行音樂中心開唱

LANY高雄流行音樂中心開唱
劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

Dora約會富商照網瘋傳「經紀人冷回應」　獵豔名單扯17位啦啦隊…PS乖姐揭真相

Dora約會富商照網瘋傳「經紀人冷回應」　獵豔名單扯17位啦啦隊…PS乖姐揭真相

舒華回家了！率i-dle抵達台灣　薇娟比愛心…4人親切揮手甜笑

舒華回家了！率i-dle抵達台灣　薇娟比愛心…4人親切揮手甜笑

范瑋琪踢館《歌手》下台爆哭：值了　被陸網酸「走音＋聲音抖」慘遭淘汰！

范瑋琪踢館《歌手》下台爆哭：值了　被陸網酸「走音＋聲音抖」慘遭淘汰！

唱跳〈OAOA〉！禹洙漢「本來不知道五月天」　河智媛稱讚廉世彬「中文很厲害」

唱跳〈OAOA〉！禹洙漢「本來不知道五月天」　河智媛稱讚廉世彬「中文很厲害」

彭佳慧驚喜合體游鴻明唱〈夫妻臉〉　曝「被他介入家庭」17歲兒突上台

彭佳慧驚喜合體游鴻明唱〈夫妻臉〉　曝「被他介入家庭」17歲兒突上台

林俊傑登大巨蛋感嘆：台北是我出道地！　開唱〈一千年以後〉〈編號89757〉

林俊傑登大巨蛋感嘆：台北是我出道地！　開唱〈一千年以後〉〈編號89757〉

瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

林志穎觀摩林俊傑大巨蛋演唱會　許願回家開唱：如果還有人要看的話...

林志穎觀摩林俊傑大巨蛋演唱會　許願回家開唱：如果還有人要看的話...

范瑋琪台下觀眾反應

范瑋琪台下觀眾反應

瘦子開心「你後面有車」成迷因　大淵笑：要常在有車的地方XD

瘦子開心「你後面有車」成迷因　大淵笑：要常在有車的地方XD

彭佳慧演唱會撞場林俊傑：靠腰　開場就飆〈回味〉〈舊夢〉「X，好難唱」

彭佳慧演唱會撞場林俊傑：靠腰　開場就飆〈回味〉〈舊夢〉「X，好難唱」

看更多

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

即時新聞

剛剛
剛剛
4分鐘前10

告五人圓夢「在披頭四錄音室錄專輯」！　再創成團新紀錄

9分鐘前0

26歲鮮肉男星認了非單身「女友身份曝光」　24小時黏在一起！

20分鐘前0

劉雨柔卸貨倒數「肚皮突發巨響」　嚇到不敢動：孕期最大驚嚇

22分鐘前1

郭書瑤北檢提告…一聽閨蜜劉品言懷孕「秒露燦笑」　認了早知情！

33分鐘前68

快訊／郭書瑤北檢開庭「被告消失」　露面無奈認：管委會找不到人

33分鐘前20

吳宗憲當面脫口「韓女唱歌難聽」　頌樂露面親上火線回應了！

39分鐘前0

打完疫苗停經3年！Gigi胖8kg又失眠　遭尪當眾連2喊「更年期」氣炸

52分鐘前31

王齊麟陳詩媛結婚「現場畫面曝」！甜曬身分證　經紀人回應婚禮進度

1小時前0

李程彬床戲「誤觸程予希敏感部位」林心如出面　雙方同時回應了！

1小時前30

63歲庾澄慶罕見露面「憔悴悼念好友韓賢光」：是很深的打擊

讀者迴響

熱門新聞

  1. 李程彬床戲「讓程予希不舒服」　談判破局撤班…不爽種心結
    8小時前84
  2. 快訊／郭書瑤突現身北檢出庭！　被控「超級惡鄰」道歉1年後提告
    1小時前3223
  3. 快訊／王齊麟陳詩媛結婚了！今赴戶政事務所登記　去年剛求婚成功
    3小時前3016
  4. 晚安小雞坐牢1年「癢到快抓破蛋」！　擦監獄藥油下場超慘：操灰搭
    5小時前4019
  5. 最美檢察官控「遭飯店救生員刁難」　遇2狀況傻眼：有必要這口氣？
    16小時前5257
  6. 程瀟節目中「傳簡訊給前任」　對方秒回…旁人暗示「太巨星」身份掀議
    16小時前61
  7. 孫德榮提前安排好身後事！「確定火化土葬」32人分3億遺產比例曝光
    18小時前164
  8. BLACKPINK台灣演唱會今11點開搶！　4階段售票懶人包一次看
    5小時前7
  9. 獨家／老婆敲碗成功！SJ歡慶20週年「唱完大巨蛋還有高雄站」　明年1月前進南部
    2小時前122
  10. 67歲音樂人韓賢光上海驟逝　「眾歌手不捨送別」哈林、康康都來了
    2小時前101
ETtoday星光雲

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合