王齊麟陳詩媛結婚「現場畫面曝」！甜曬身分證　經紀人回應婚禮進度

記者孟育民／台北報導

台灣羽球雙打奧運金牌選手王齊麟10日和啦啦隊女友「十元」陳詩媛登記結婚，今（10日）小倆口在雙方親友的陪同下，在內湖戶政事務所完成結婚登記。對此，十元經紀人稍早也做出回應證實。

▲王齊麟、十元今天登記結婚。（圖／翻攝自陳詩雅、十元IG）

從雙胞胎姊姊陳詩雅限時動態可看見現場畫面，十元穿著白色洋裝、搭配白色頭紗，手上拿著一束花，和王齊麟曬出身分證，終於完成登記，相當幸福。對此，十元經紀人回應：「非常感謝祝福，齊麟＆十元明天剛好有個活動出席，會再統一跟大家分享心情。」兩人明天將共同出席眼科活動，這也是新婚後首度受訪。

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至於婚禮將進度，經紀人則說：「婚禮目前還沒有規劃，後續有好消息會再跟大家說。」

▲十元去年4月答應王齊麟的求婚。（圖／翻攝自Instagram／song_.x）



事實上，王齊麟去年4月正式向陳詩媛求婚，雙雙透過IG發文秀出手指戴上婚戒的照片，同時也甜蜜寫下「我跪下跟她一樣高」以及「他跪下跟我一樣高」等內容，照片曝光後，立即掀起網友暴動，紛紛湧入貼文留言寫下祝福。現場還可看到陳詩媛的雙胞胎姊姊陳詩雅，以及同隊隊友筠熹、巫苡萱、宋婉卉（宋宋），一行人一同見證她幸福的時刻。