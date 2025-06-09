《封神》女星爆考大學耍特權！　「佔少數名額還違約」李連杰恐遭殃

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸35歲女星那爾那茜因參演《封神三部曲》嶄露頭角，不過，她在新戲《長安的荔枝》中的表現，卻讓觀眾不甚滿意，還被起底疑似利用特權參加高考（大學聯考），甚至公然違約出國，掀起熱烈議論。

▲那爾那茜在《封神三部曲》中飾演鄧嬋玉。（圖／翻攝自微博／那爾那茜）

據網友爆料，那爾那茜雖然是蒙古族，但自小在北京長大、讀書，2008年高考卻透過戶籍轉移獲得內蒙古高考資格，降分錄取進入上海戲劇學院，有「高考移民」的疑慮。

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不僅如此，那爾那茜曾提到自己大學時，就讀的是「定向委培班」，也就是學校在招生時，即透過合約形式明確學生畢業後的工作單位，學生畢業後，必須到指定單位工作。然而，那爾那茜非但沒有履約，還在大三時就違約出國到挪威留學，並進入娛樂圈，引網友質疑她濫用特權霸佔少數民族學子的名額。

▲那爾那茜捲入特權爭議。（圖／翻攝自微博／那爾那茜）

截至目前為止，那爾那茜尚未對此做出回應，不過，近日正值大陸高考期間，官方媒體似乎都為了避嫌，紛紛刪除了那爾那茜的高考祝福影片。另一方面，那爾那茜還參與了由吳京、謝霆鋒及李連杰主演的電影《鏢人》，影迷都相當擔心因其特權爭議，會影響到未上映的作品。

▲電影《鏢人》還未上映。（圖／翻攝自微博）