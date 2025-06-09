「那不能算愛」小賈斯汀再度發文　厭倦利益交換關係

圖文／鏡週刊

雖然小賈斯汀（Justin Bieber）升級當了父親，但反而引發許多揣測的留言，從他的外表、事業、投資的潮牌副業，乃至於他的精神狀態跟宗教信仰，都讓粉絲為之擔心。現在他又發文表示「厭倦利益交換關係」，使得這股揣測的聲浪又起。

小賈斯汀近期的發文，引發歌迷的各種揣測；這些發文又相當的神祕，讓人覺得他是否話中有話。首先6月8日他發文提到「厭倦利益交換的關係。如果我必須做點什麼才能被愛，那就不能算愛。」「人們告訴我，在我付出所有之後，還有更多事情要做，這就是我的感受。我想我們任何人都無法承認，『你只需要努力一點，就能跟我一樣』這種話，這都不是真的。我聽信了那些傻瓜的話，他們讓我更努力。而你，已經在這世上擁有一席之地，努力是永無止盡的。因為我已經努力過了。你現在擁有你需要的一切。」

不過這些都不上他開始談論信仰，他提到「人生的意義在於上帝。祂愛我們。所以我們才能彼此相愛。別再讓你的生活只圍繞著工作。上帝總會激勵你更賣力。你以為不告訴別人努力，他們就不會努力了嗎？拜託，別再扮演上帝了。」

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粉絲觀察到小賈斯汀的不尋常舉動，從1月在Instagram主動取消了關注過去的同事、友人，包括前經紀人史考特布勞恩（Scooter Braun）、長期保護他的安全主管等。4月發文抨擊自己創辦的潮牌服裝「Drew House」，呼籲粉絲不要再買這牌子、浪費血汗錢，應該改支持他新創的牌子SKYLRK。之後又被媒體發現，他自組經紀團隊，但成員都恰好隸屬於一個宗教團體「Churchome」，這個團體由牧師尤達史密斯（Judah Smith）所主持，他個人也是小賈斯汀的心靈顧問。從3月開始，小賈斯汀發文的風格就變了，開始洋溢著充滿神祕意味的文字。

5月底，小賈斯汀的老婆海莉（Hailey）對外表示，她個人創辦的護膚品牌Rhode以美金10億元售出，讓她從模特兒、網紅、名人之妻轉變為企業大亨，她的光鮮亮麗與高調，恰好與小賈斯汀的低調神秘成為反比，更助長了粉絲的揣測，到底他們之間是發生了什麼。加上他之前因病取消巡演，被傳出積欠主辦單位美金2,400萬元的違約金，如果沒處理好可能會演變成為他個人財務危機，不過這些負面消息都遭到他相關團隊否認，表示都是無聊的炒作。但無可否認的是，他發文還是一貫的虛無飄渺，只是讓歌迷更加擔心。



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