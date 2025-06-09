吳宗憲脫口「韓國女生唱歌難聽」遭砲轟！訪問頌樂惹議　本人無奈回應了

記者孟育民／台北報導

南韓女團MAMAMOO近年來專心於成員個人事業，社群上流傳隊長Solar（頌樂）登上吳宗憲節目宣傳新歌的片段，其中吳宗憲的「韓國女生唱歌很難聽」言論，引爆不少網友怒火，擁有63萬追蹤者的網紅「姆士捲」，也在臉書分享片段，批評吳宗憲「不要再拉低台灣形象」。對此，吳宗憲也做出回應。

▲吳宗憲發言引發社群討論。（資料照／記者周辰亘攝、頌樂IG）

在Threads上有粉絲分享Solar上吳宗憲節目的錄製現場片段，影片中可以聽到吳宗憲表示很訝異Solar長得漂亮還很會唱歌，接著脫口「因為韓國很多女生很漂亮，一唱歌哇靠真難聽！」引起現場一片譁然，該片段在Threads上引發討論，許多人表示不懂笑點在哪，對來賓也非常不尊重。

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對此，吳宗憲回應：「哇，這個瞎扯的厲害。最簡單的就是去問頌樂本人啊！我早就習慣這種有目的性的批判。真相越辯越明，時間可以證明一切！我是在稱讚頌樂長得又漂亮又會唱歌，沒有問題呀！惡意攻擊在台灣很少見嗎？」透露昨天還跟頌樂在《綜藝玩很大》11周年活動一起表演，中間過程都很愉快，「我們秉持著，有朋自遠方來不亦樂乎的精神，來接待每一位海內外的藝能界朋友。」