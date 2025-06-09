金英玉突諮詢離婚財產分配！　「晚年想一個人過」：55分太委屈

記者張筱涵／綜合報導

88歲南韓資深演員金英玉近來在綜藝節目中拋出震撼發言，坦言有意「黃昏離婚」，引發外界關注。她在6月7日播出的談話節目《訴苦秀 同床異夢》中，認真詢問離婚時的財產分配問題，表達希望在剩下的人生中「安靜一人過日子」的願望。

▲金英玉說55分財產太委屈了。（圖／翻攝自韓網）



節目中，金英玉語帶誠懇地說：「結婚已經超過60年了，如果真的黃昏離婚，財產分配會是怎麼樣的比例呢？」她更嚴肅指出：「你們笑什麼？這是非常嚴重的事情。」隨後補充：「我只是想在剩下的人生中，一個人靜靜地生活。」

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對於她的疑問，節目邀請的離婚專門律師安昭賢回應表示：「網路上常說結婚超過10年財產就5比5分，但事實上沒有這樣的法律規定，婚姻期間越長，雙方的付出通常也越平均，所以有時候才會傾向五五分。」

不過金英玉對此顯然不滿意：「5比5太委屈了！應該是2比8，老公2、我8。」律師則笑著表示，如果金英玉在財產增值方面有較大貢獻，也可能會有這樣的結果，建議可以進一步諮詢。

金英玉1957年以舞台劇《猴爪》出道，早期擔任過韓國首家電視台HLZK-TV演員、播音員，亦是CBS第5期與MBC第1期聲優。她於24歲與前播音員金英吉結婚，婚姻已歷60餘年，育有1女2子。此次在節目中吐露內心的婚姻困境，也讓觀眾看見即使是長年攜手的伴侶，也可能在年老之際重新思考人生的方向。