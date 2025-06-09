林心如演八點檔狠甩孫淑媚巴掌！　「瘋癲女人開戰」現場互動曝光

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記者黃庠棻／台北報導

2025療癒輕喜劇《拜六禮拜》昨（8）日晚間8點公視台語台、10點華視主頻道播出第一集、第二集，不只收視亮眼開紅盤，更是掀起網友們的熱烈討論。

▲《拜六禮拜》首播收視開紅盤。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《拜六禮拜》首播收視開紅盤。（圖／華視、公視台語台提供）

尤其首集一開始就是周瑞秋（鍾欣凌飾）與主管（林俊逸飾）在汽車旅館的偷情戲碼，鍾欣凌的破尺度床戲，讓網友們驚呼「顛覆想像」。而瑞秋的好姊妹世美（丁寧飾），在快要50歲時，被爸爸偷襲安排了人生第一場相親，結果不但沒有好結局，還被相親對象嗆「妄想純情戀愛」，讓她氣得原地爆炸。

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第三位登場的女主角蕭如如（孫淑媚飾），在八點檔裡是一位搔首弄姿、極具侵略性的小三，但當回歸酒吧老闆娘的身份時，卻是溫暖又體貼。《拜六禮拜》透過幽默輕鬆的劇情，探討親情、愛情與友情，讓網友大讚「忍不住一直看下去，好愛令人會心一笑的幽默」。

▲《拜六禮拜》首播收視開紅盤。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《拜六禮拜》首播收視開紅盤。（圖／華視、公視台語台提供）

本劇在25-49歲觀眾中表現最為搶眼，其中世美因為被誤會是女同志而詢問瑞秋想法，但想不到連瑞秋都坦承，高職時自己也怕世美向她告白，這段有趣的姊妹對話讓收視飆至0.80。

鍾欣凌回想起與林俊逸的床戲笑說「我覺得他很可憐」，表示自己在拍攝時很害羞，但對方給足信任感，反而有種吃豆腐的感覺。而對於首次飾演第三者的角色，鍾欣凌坦言很有壓力，從正宮變成小三的位置，真的極具張力。

▲《拜六禮拜》首播收視開紅盤。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《拜六禮拜》首播收視開紅盤。（圖／華視、公視台語台提供）

而鍾欣凌這回在《拜六禮拜》中，不僅挑戰飾演介入主管家庭的小三，與劇中兒子（王品澔飾）的親子戲碼，更是讓人感到揪心又溫暖。在得知兒子是同志時，鍾欣凌從驚訝到接納，絲絲入扣的情緒轉折令人動容。

鍾欣凌也暖心表示，假如現實中遇到一樣的狀況時，只要對方是真心誠意地對待這段感情，自己都能接受。王品澔也提及，向媽媽出櫃的這場戲是他最喜歡的一幕，現實中他也用假設的方式與家人討論過同志議題，令他意外地是，家人竟然完全接受，讓他覺得非常感動。

▲《拜六禮拜》首播收視開紅盤。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《拜六禮拜》首播收視開紅盤。（圖／華視、公視台語台提供）

此次飾演最美水電工楊世美的丁寧，在劇中是一位母胎單身的戀愛小白，不僅被逼著和大十歲的喪妻男相親，甚至還被誤認為是女同性戀。談起這個角色，丁寧認為最困難的就是修水電，因為拍攝期間沒有太多時間可以練習，開拍時很緊張。

至於騎檔車、抽菸等，對丁寧來說都不是問題，甚至還非常自豪地表示，抽菸的戲「全台灣應該就是我演最好了」！而劇中的世美對於戀愛遲遲不敢踏出第一步，丁寧卻表示自己是屬於主動追求的人，因為幸福是掌握在自己手上的。

▲《拜六禮拜》首播收視開紅盤。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《拜六禮拜》首播收視開紅盤。（圖／華視、公視台語台提供）

孫淑媚這回一改以往優雅、苦情的角色形象，在《拜六禮拜》中拋開包袱，飾演八點檔「小三專業戶」蕭如如，從肢體到表情都充滿張力，甚至與林心如還有互呼巴掌、推擠扭打的戲碼，她大讚對方超專業，正式開拍後一次完成。

▲《拜六禮拜》首播收視開紅盤。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《拜六禮拜》首播收視開紅盤。（圖／華視、公視台語台提供）

而為了呈現出瘋狂的角色形象，孫淑媚在拍攝時揣摩許多自己遇到瑣事的小劇場，她也笑說能呈現出來真的很爽快，也坦言小時候的夢想就是成為八點檔演員，但目前認為身體健康較重要，暫時沒有演出八點檔的計畫。劇中的蕭如如因為飾演小三而走紅，卻也因此引來許多觀眾的辱罵。孫淑媚也坦言，看到會影響心情的酸民留言，就會選擇大吃一頓來撫慰自己。

▲《拜六禮拜》首播收視開紅盤。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《拜六禮拜》首播收視開紅盤。（圖／華視、公視台語台提供）

《拜六禮拜》透過三位女主角的故事，帶領觀眾慢下腳步，找到最適合自己的放假方式。如同劇中的周瑞秋、楊世美及蕭如如，當面臨人生的課題時，三人即是彼此最溫暖的安慰。

▲《拜六禮拜》首播收視開紅盤。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《拜六禮拜》首播收視開紅盤。（圖／華視、公視台語台提供）

《拜六禮拜》即將於6月15日播出的第三集，三位好閨蜜的老同學洪志安（李李仁飾）為了鼓勵世美，將自家老宅交給她翻修，但在好好先生的外表下，志安似乎隱藏了許多不敢說出口的秘密。《拜六禮拜》每週日晚間8點在公視台語台、10點在華視主頻播出，晚間11點在Netflix及中華電信MOD以及HamiVideo影劇館Plus 上架更新。6月15日起每週日晚間8點將在八大戲劇台播出。

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