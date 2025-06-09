連晨翔❤劉品言3年戀愛故事懶人包！　交往1年相戀→懷孕時間軸一次看

記者田暐瑋／綜合報導

連晨翔與劉品言9日無預警宣布結婚與懷孕的喜訊，震驚娛樂圈，劉品言發文寫下：「謝謝連晨翔，謝謝我們的小孩，謝謝世界贈與我的平凡與不平凡。」連晨翔甜蜜告白：「會用我所有的愛，愛著妳、愛我們的寶寶。」由於兩人過去從未傳出緋聞，如今突然宣布雙喜臨門，讓網友驚訝不已，《ETtoday》整理了兩人相識至相戀的時間軸，一起祝福這對可愛新人！

▲連晨翔和劉品言懶人包，點圖可放大。（圖／記者田暐瑋製表）



【相識相戀時間點】

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劉品言與連晨翔的緣分始於3年前合作戴愛玲的MV《不想聽見的歌》，當時兩人互動不深，僅止於點頭之交，彼此印象是「有點客套」。真正擦出愛火，是因為共同主演原創劇集《舊金山美容院》，劇中飾演青梅竹馬，需大量對手戲，才開始密切互動。

▲劉品言、連晨翔3年前合作MV。（圖／翻攝自臉書、YouTube）



為了培養默契，兩人自掏腰包一起上雙人表演課，這段經歷讓彼此頻率對上，從同事逐漸變成朋友。戲劇殺青後，兩人各自忙碌，直到後期配音時再度見面，才開始真正熟絡起來。

【戀愛過程】

在導演生日聚會後，連晨翔鼓起勇氣主動追求劉品言，兩人開始交往。雙方初期就以結婚為前提交往，連晨翔表示被劉品言表面堅強、內心柔軟的特質吸引，產生保護慾望；劉品言則坦言最初是「外貌協會」，後來發現連晨翔慢熟、會分享脆弱的個性更吸引她。今年初劉品言腳傷，連晨翔無微不至照顧，讓她感受到可以依靠與託付的安心感。

▲劉品言、連晨翔驚喜宣布結婚。（圖／翻攝自Facebook）



【結婚生子】

2025年6月9日，兩人無預警在社群公開結婚與懷孕的雙喜訊息。劉品言坦言消息來得突然，但視為老天爺的禮物，決定勇敢迎接新階段，為了專心準備迎接年底出生的寶寶，暫不舉辦婚宴。