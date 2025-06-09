范瑋琪又提大S挨轟「首心碎發聲」！　淚撤姐妹合照：世界怎會這樣？

記者田暐瑋／綜合報導

范瑋琪6日首度挑戰大陸節目《歌手2025》，演唱自己的經典歌曲〈最初的夢想〉，全程不修音直播放送，未料最後火速慘遭淘汰。她近日受訪時，透露在離開舞台的這段期間，經歷了一連串親人離世的打擊，特別是摯友大S的驟然離世，對於被指責拿大S炒熱度，她也首度說出自己的心聲。

▲范瑋琪。（圖／翻攝范瑋琪微博）

范瑋琪近期在接受陸媒《娛理》訪問，分享過去6年來的心路歷程，在離開舞台的這段期間，不僅完成了碩士學位，也經歷了一連串親人離世的打擊，從奶奶、叔叔到父母的相繼離世，特別是摯友大S的驟然離世，都讓她不斷自問：「世界怎麼會這樣？這是怎麼了？」

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范瑋琪今年3月在上海舉辦的演唱會上，唱到《可不可以不勇敢》時，大銀幕上播放了一張與大S的合照，這個由演唱會導演提議的橋段，原本是為了表達對摯友的思念之情，卻意外引發爭議，被部分網友指責「消費逝者」，對此，范瑋琪表示深感難過，該張照片也因此在後續場次中被撤下，「非常多人都說我講話放不開，越來越小心翼翼，但我必須小心，因為關乎很多我愛的人、事、物，我不能讓他們被傷害。」

▲范瑋琪被淘汰落淚。（圖／翻攝范瑋琪微博）

面對外界的質疑聲浪，范瑋琪選擇不再做任何解釋，表示目前最重要的事就是把每一天的生活過好，專注於照顧家庭和孩子，以及守護歌迷，而雖然因緊張，導致在《歌手2025》表現失常而遭到淘汰，但她仍打起精神：「這是我現在能力所及的全部，我能做的就只有這麼多了。」

