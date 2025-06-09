Dora小三風波延燒！富商獵豔名單牽扯17位啦啦隊女孩　PS經紀人揭真相

記者孟育民／台北報導

樂天女孩成員Dora遭影射介入富商婚姻成為小三，隨著判決書被挖，被告和原告，竟和大統集團董事吳冠威及他的妻子李謙謙同名同姓，今（9日)又爆出一份富商的「獵豔名單」，其中牽涉包括職棒、職籃等17位啦啦隊女孩，中信經紀人乖姐也遭到指名。對此，乖姐也對外澄清了。

▲Dora捲入富商小三風波，富商「獵豔名單」名單曝光 。（圖／翻攝自Facebook／Dora.是小葳葳呀～）

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此案牽涉的獵豔名單曝光，包含職棒各隊的啦啦隊員琳妲、嘎琳、崔荷潾、丘薆、沐妍、畇二、Yuri、柔一、林襄、李芷霖、謝凱蒂、瑟七、莎莎，還有職籃的啦啦隊員草莓、廖幼齒、梓梓、乖姐等人，都成為正宮的蒐證對象。

對此，乖姐則澄清和富商是20年前認識的好友，「當時有問我，他的友人有機會進PS嗎？所以他老婆應該有我們的通話紀錄，進而列為蒐證，看了名單，80%是炸裂吧女孩節目跟這位啦啦隊女孩同隊或同節目的參賽者，包括現任的PS，畇二、莎莎、凱蒂，但並不代表跟此事有關聯，請大家理解文字內容，勿做不必要的延伸，謝謝。」