陸劇男神井柏然爆領證秘婚！　穩交超模劉雯3年「牽手摟腰逛街」

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星井柏然近日被爆已經和超模女友劉雯領證結婚。兩人自2022年5月被拍到深夜同騎腳踏車後戀情曝光，至今將近3年，多次被民眾目擊親密互動，近日也被拍到摟腰逛超市。

▲井柏然、劉雯傳領證結婚。（圖／翻攝自微博）

有網友爆料「兩明星已領證」，並透露指的是井柏然和劉雯，「兩人很甜蜜」。而兩人2019年因與品牌合作相識，2022年5月戀情曝光，被拍到穿情侶裝同回住處、同遊日本、泰國等，去年農曆春節，鏡柏然與劉雯同回女方老家永州，被推測已經獲得家長認可。

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▲陸網爆料井柏然、劉雯已經領證。（圖／翻攝自微博）

井柏然與劉雯雖沒有公開戀情，但兩人時常被捕捉到甜蜜出遊，近日被民眾目擊現身北京商場逛超市，他沒有戴口罩，摟著女友腰，又時而牽手，感情顯得相當穩定。

▲井柏然、劉雯傳逛超市被民眾目擊。（圖／翻攝自微博）

井柏然現年36歲，活躍於戲劇、綜藝與電影演出，代表作包括電影《微微一笑很傾城》、《後來的我們》、《捉妖記》，電視劇《女心理師》、《歸路》、《新生》等。劉雯現年37歲，是大陸頂流超模，與韓星崔始源曾錄製綜藝《我們相愛吧》，被稱為「石榴夫婦」。