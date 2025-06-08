「婉君表妹」謝玲玲返台獲名校榮譽博士！　68歲驚人現況曝光

記者孟育民／台北報導

女星謝玲玲是童星出身，曾演出《婉君表妹》、《我女若蘭》等多部電影，並曾獲得第4屆金馬獎「最佳童星」肯定，成為1960年代台灣影壇最耀的童星之一。身為中國文化大學戲劇系傑出校友的謝玲玲女士，早年於求學期間即展現卓越才華，先後獲頒「藝術卓越成就獎」及「傑出校友」等榮譽。今年為表彰其在影視藝術、 教育推廣、社會公益與商業領域的卓越貢獻，文化大學特於今年度畢業典禮中頒授名譽文學博士學位，典禮於昨（7）日隆重舉行，見證謝玲玲璀璨人生的重要里程碑。

▲▼謝玲玲（右三）7日在親友的祝福下得到母校文化大學的名譽文學博士殊榮。（圖／台灣優質生命協會提供）

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其後，她移居香港，謝玲玲成功轉戰商界，憑藉敏銳的投資眼光積極投入房地產市場， 表現亮眼，成為極具代表性的女企業家。儘管生活繁忙，她始終心繫社會，長年投身公益，2015年她應「社團法人台灣優質生命協會」之邀，擔任榮譽理事長，結合藝術與慈善，舉辦「婉君表妹油畫義賣會」、「蕙質蘭心畫展」等公益活動，所籌善款已幫助超過六千位獨居長者及身心障礙孩童，成效深獲各界肯定。

▲謝玲玲致力於公益。（圖／台灣優質生命協會提供）

2019 年，她榮獲 Taiwan Tatler Ball 頒發「慈善貢獻獎」，並於同年也獲得香港港安醫院慈善基金所頒發的十大傑出女性獎項，用藝術創作為香港多家慈善機構注入溫暖的力量，成為藝 文與公益領域的重要橋梁。目前她擔任台灣優質生命協會親善大使，持續透過畫展、 慈善晚會與跨界合作，推動社會關懷與公益行動。



