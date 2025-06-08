林予晞「社會學研究所」畢業了！　黑白碩士服美照曝光網：才貌雙全

記者黃皓瑋／綜合報導

女星林予晞曾演出《我們與惡的距離》、《死了一個娛樂女記者之後》等多部高人氣影集，2023年更入圍金鐘視后。除了活躍於演藝圈外，她近年也開始踏足學術領域，攻讀社會學碩士學位，昨（7日）她曬出身穿碩士服的照片，開心宣布畢業，引發大批網友關注。

▲林予晞曬出碩士服美照。（圖／翻攝自Facebook／林予晞 Allison Lin）



林予晞近年就讀於台北大學社會學系碩士在職專班，經常透過社群平台分享學生日常，以及學習心得。昨日她曬出身穿碩士服，與社會系招牌合影的畫面，開心直呼「cc碩士畢業了！！！」並不忘感謝同學：「謝謝那隻幫我整理服裝儀容溫柔的手。」不過她也透露論文仍在進行當中，碩士學位尚未到手。

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▲林予晞透露學位論文仍未完成。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



貼文一出，藝人唐從聖、作家李屏瑤、Youtuber 超級歪等人都送上了祝福，大批網友也紛紛留言：「恭喜畢業」、「到底要多內外兼具」、「太厲害了，才貌雙全到極點」、「下一步目標是要讀博（士）嗎」、「祝論文順利」。先前透露受《死了一個娛樂女記者之後》影響，而選擇攻讀社會學碩士的林予晞則直呼：「劉知君（劇中角色）真的是把我鞭策得很好啊～」