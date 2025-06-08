《拜六禮拜》丁寧為揣摩角色狂看水電工影片　自招戲外不擅DIY

記者蕭采薇／台北報導

生活療癒輕喜劇《拜六禮拜》，曾獲金馬女配角獎肯定的丁寧，此次飾演個性大剌剌的水電工女兒，為了準備角色在youtube上觀看許多修理水電的影片，沒學到什麼技術反而都在揣摩水電工的言行。現實生活中丁寧坦言自己很沒邏輯，完全看不懂DIY組裝的說明書。

▲丁寧飾演個性大剌剌的水電工女兒，靠觀看修理水電的影片準備角色。（圖／公視台語台、華視提供）

金鐘影后鍾欣凌飾演當地電台主持人瑞秋，以溫暖的嗓音陪伴聽眾度過周末時光。鍾欣凌本人曾與趙自強一起主持電台節目，她非常佩服廣播主持人可以一個人對空氣講話。當年她非常依賴前輩搭檔趙自強，有一次停電趙哥來不及抵達錄音室，僅剩她一個人挑大梁，內心無助大喊：「趙自強快來救我！」

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近年來演技屢受肯定的金曲歌后孫淑媚，過去角色多具有悲劇色彩，她笑稱這次的角色是「都會理智型痟查某」。她同時演唱《拜六禮拜》片頭曲，並認為成為演員後能把經歷過的情緒融合到音樂裡挺浪漫的。

▲孫淑媚在劇中圓老闆夢，回家鄉開酒吧。（圖／公視台語台、華視提供）

三人在《拜六禮拜》中遭遇不一樣的感情課題與工作困境，忠實呈現四十歲女性的多元面向。本劇號稱重量級小三的鍾欣凌試圖同理角色瑞秋：「與其說她是人家的小三，倒不如說她其實是在找自己的位置，跟喜歡被需要的感覺。當自己失去事業與愛情時，有一個人看到自己發光、漂亮的樣子，就像溺水的人抓住浮木一樣。」

丁寧在戲裡與爸爸的學徒被送作堆而感到憤怒，她覺得角色世美的憤怒是一種感覺自己被看低、被瞧不起的羞愧。這段演出也讓丁寧回憶起自己剛進演藝圈時，得知媽媽希望她嫁給有錢人就好，能不能變成好演員不重要的氣憤。孫淑媚在戲外曾夢想開咖啡廳、甜點店等副業，但都不曾付諸實行，此次在《拜六禮拜》一圓老闆夢，瀟灑開酒吧，並設卡拉ＯＫ方便隨時一展歌喉。

▲鍾欣凌這次突破以往的角色，挑戰飾演小三。（圖／公視台語台、華視提供）

除了吸睛的三金姊妹伴，《拜六禮拜》的綠葉也是一時之選，李李仁飾演鍾欣凌的帥氣初戀，兩人在汽車旅館久別重逢擦出了許多趣味的火花。李李仁分享自己一直很喜歡演喜劇，第一次看到劇本覺得很有趣，角色內涵已經很豐富了，自己只要照劇本演，不需要額外創造特色。

▲王品澔為完成角色作業，第一次正式上表演課。（圖／公視台語台、華視提供）

預告中鍾欣凌與王品澔的母子之情讓許多觀眾動容，飾演兒子孫曉健的王品澔在正式開拍前第一次正式上表演課，一步步認真完成角色作業，因為自己的生長環境與角色幾乎一模一樣，還特地回家感受了家裡的氛圍跟步調。

▲王品澔飾演鍾欣凌兒子，劇中對媽媽坦承出櫃。（圖／公視台語台、華視提供）



預告中鍾欣凌為了揮別情傷，與王品澔一起到汽車旅館打工，現實中她生平第一次打工是在路上發傳單，站了一整天酬勞大概是幾百塊，結果領到薪水後她與幾個同學相約吃火鍋就花光了，讓她大嘆賺錢真的好難。劇中飾演好姊妹世美的丁寧則是逃避接班，想到孫淑媚的酒吧打工。

▲李李仁飾演鍾欣凌的初戀，兩人卻意外在汽車旅館重逢。（圖／公視台語台、華視提供）

丁寧本人曾做過許多不同類型的打工：在紅茶店、擺攤賣襪子、去酒吧跳舞打工等，她印象最深刻的是速食店，當時曾為了賺過年的加倍工資，一天站13個小時櫃檯，最後丁寧離職時還不斷地被強力慰留。《拜六禮拜》自6月8日起每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視主頻播出。

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