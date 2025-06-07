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花蓮爆「住宿比台北貴」引發業者怒火　飯店千金張齡予揭國旅悲慘內幕

記者葉文正／台北報導

前主播張齡予家族在花蓮經營飯店超過30年，去年花蓮因強震重創觀光業。日前見媒體報導「宜蘭、花蓮住宿房價竟比台北高」一事，張齡予忍不住跳出來揭露實情，直言：「很擔心這樣引人誤會的統計，讓本來已經非常慘淡的國旅市場雪上加霜！」

▲張齡予為篇鄉長輩募款。（圖／翻攝IG）

▲張齡予為飯店業發聲。（圖／翻攝IG）

張齡予父親在宜蘭礁溪、花蓮經營「麗翔酒店」，花蓮的飯店去年4月遇到7.1強震一度歇業。花蓮觀光也因強震嚇跑觀光客，飯店重新開張後，難以恢復過往生意，每個月都平均虧損至少超過百萬元。如今「#前瞻觀光政策研究室」最新統計報告指「花蓮住宿比台北貴」，張齡予深怕不了解「觀光旅館」與「一般旅館」分別的消費者誤會「國旅房費高昂」，於是發文解釋，為大部分辛苦的國旅業者發聲。

▲▼ 麗翔酒店董事長特助、主播張齡予姊姊張琄菡接受《豈有此呂》專訪。（圖／記者鄭毓齡攝）

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▲ 麗翔酒店董事長特助、主播張齡予姊姊張琄菡。（圖／記者鄭毓齡攝）

張齡予很擔心這樣引人誤會的統計，讓本來已經非常慘淡的國旅市場雪上加霜，她表示，「前瞻觀光政策研究室做出宜蘭、花蓮、南投、嘉義等地旅館高房價，只是少數幾家『觀光飯店』的數字，佔市場不到一成，根本沒有代表性」！

▲張齡予家對面的樓已經到壓到麗翔飯店。（圖／張齡予提供）

▲麗翔飯店仍苦苦支撐中。（圖／張齡予提供）

張齡予解釋，「不是觀光客住的旅館就叫做『觀光旅館』，歸於觀光署管理的才叫觀光旅館，全台灣『觀光旅館』382家。歸地方縣政府管理的，就叫做『一般旅館』，全台灣『一般旅館』3812家，住宿類型涵蓋觀光旅館、一般旅館與民宿三大類」。

而以花蓮為例，花蓮有「觀光旅館 」5家，一般旅館 「150家」，平常這幾家「觀光旅館」住房率可能只佔到全花蓮的兩成，「現在因為國旅慘淡，頂級觀光旅館下殺促銷，客人總量變少了，卻都跑到價格高昂的觀光旅館，當然平均房價變高，觀光旅館的住宿率也因此超過五成以上」！

張齡予強調，「花蓮就五、六家高級的，平均因此近萬元！同樣道理統計中平均房價破萬的南投就三家高級的，平均起來當然破萬！」她不禁反問，「但平均房價號稱這麼高，大家自己隨便訂房網、電話問詢價一圈，宜蘭、花蓮飯店，有多少達到這麼高房價」？

她指出，旅遊市場M型化，消費者喜歡朝聖的那幾家價格是少數、也是特例，統計佔整個住宿市場可能不到1成的大型觀光旅館特殊價格平均，恐誤導消費者誤會國旅普遍「平均房價」如此高昂，讓剩下超過9成、房價親民的中小型飯店真的欲哭無淚。

張齡予強調不是「觀光飯店」的、佔旅宿業九成的一般中小型旅館與民宿業者，不但多數並未調漲房價，反而推出更多量大的優惠專案，並呼籲：「我們很努力，只希望大家不要誤會，出遊也考慮入住CP值高、有品牌信譽的優秀國旅，給我們這些辛苦經營的業者實際支持。」

而針對「宜蘭、花蓮住宿房價竟比台北高」一事，花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡昨（6）日也特別澄清說明，實際狀況並非花蓮房價普遍上漲或觀光全面復甦，報導中呈現的「平均房價上升」主要受到結構性因素影響，產業整體仍處於艱困復甦階段，誠摯期盼社會大眾能正確認識現況，並鼓勵更多旅客回流花蓮。

張琄菡指出，自去年（2024年）4月3日大地震發生以來，花蓮觀光產業受到嚴重衝擊，住房需求長時間低迷，整體住房率至今仍未明顯回升。在此情況下，部分高價位之觀光型旅館為挽救住房率，近月來積極推出促銷優惠，吸引旅客優先入住，因而在統計數據中拉高了平均房價。「這並不代表整體房價上漲，更不代表花蓮觀光景氣回升，實際上絕大多數業者至今仍面臨住房率偏低的壓力，市場恢復力道不足」。

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花蓮強震張齡予

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