泰勒絲懶甩分手合約流言！攜NFL男友現身婚禮　「從頭到尾黏踢踢」閃瞎全場

記者蕭采薇／綜合報導

國民天后泰勒絲（Taylor Swift）和美式足球明星崔維斯·凱爾西（Travis Kelce）感情甜蜜，儘管去年一度傳出分手，甚至網路上流出一份「分手合約」，卻沒影響兩人感情。泰勒絲近日和崔維斯大方出席好友婚禮，小情侶從頭到尾黏踢踢，完全不甩情變流言。

▲泰勒絲去年一度傳出分手，她懶甩流言繼續曬恩愛。（圖／路透）

屬於這對國民情侶「愛的故事」最近又有新進度啦！不過這次他們不是主角，而是亂入了一場在田納西州舉辦的後院婚禮，讓原本應該是焦點的新人瞬間變成配角。

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雖然泰勒絲和凱爾西的出現，肯定讓不少目光從新人身上移開，但據說新人本人倒是相當大方，表示：「我們不介意啦！」畢竟能和這對A咖情侶同框，也是難得的機會。

照片中，泰勒絲身穿一襲及踝的藍色洋裝，凱爾西則以休閒的長褲和襯衫亮相。儘管貴為美國最受矚目的明星情侶，他們卻親切地和在場賓客聊天，就像普通情侶一樣。

▲泰勒絲和球星男友凱爾西現身婚禮，互動相當甜蜜。（圖／翻攝自X）



不少參加婚禮的賓客都驚呼連連，紛紛在社群媒體上分享他們的驚喜，並寫下令人羨慕的文字。此外，泰勒絲和凱爾西這週行程滿檔，日前才剛被拍到在佛羅里達州手牽手約會，凱爾西還向圍觀粉絲揮手致意，戀愛談得絲毫不遮掩。