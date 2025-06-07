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麋先生陪高校生青春轉大人 　動人內幕曝光

記者蔡琛儀／台北報導

金曲樂團麋先生推出新歌〈去飛翔〉，被譽為「今年最佳畢業代表神曲」，這首歌也被保經品牌選為畢業季招募代言曲，進一步登上2025「當大人高校祭」活動舞台，麋先生更受邀擔任大使，陪伴學子迎接青春轉大人的重要時刻。

▲▼麋先生單曲〈去飛翔〉。（圖／相信音樂提供）

▲麋先生新歌〈去飛翔〉被譽為「今年最佳畢業代表神曲」。（圖／相信音樂提供）

談到畢業和長大，主唱聖皓說：「小時候總有一些歌是畢典必播，希望未來10年、20年，〈去飛翔〉也能成為大家的畢業代表作。」團員們也分享各自「當大人」的經驗，逸凡提到考到機車駕照時第一次掌握自由，「有種真的要飛起來的感覺」，聖皓則笑說：「但還是要穩穩騎，不要飛出去啦！」

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聖皓感性表示，真正長大的瞬間，是學會為自己負責、脫離父母庇護，例如從「拿紅包」變成「給紅包」。麋先生五人也回憶，組團就是他們最「大人」的決定，「雖然從小認識，但決定組團前，我們真的有坐下來，認真討論過這是不是對人生負責的選擇。」

他們也鼓勵參與「當大人高校祭」畢業歌徵選的學生盡情創作，聖皓說：「音樂沒有訣竅，最重要是自由發揮。」吉他手喆安也分享，自己當年畢業製作的作品〈視線〉曾在系上掀起討論，雖未正式發行，但至今仍有歌迷在演唱會上點播，成為另一段被珍藏的青春記憶。

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