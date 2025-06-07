主播黃筱純認身體出狀況！　「想活著陪孩子長大」化驗結果曝光

記者黃皓瑋／綜合報導

46歲的華、台雙語主播黃筱純，上個月底突然在Threads寫下：「希望能繼續播報臺語給臺灣人聽。」並配上「手術後」的主題標籤，引發許多網友的關切與詢問。昨（6日）她再度發文說明情形，坦言先前自己的身體出狀況，更一度被告知有可能是癌症，所幸最終化驗結果傳來好消息。

▲黃筱純認身體出狀況。（圖／翻攝自Facebook／黃筱純Uînn Siáu-sûn）



黃筱純透露先前身體已經出狀況1個月，但起初以為是年紀的關係而並未在意，後來在親友的催促下才前去就診，不料情況卻出乎她的意料：「聽到醫生在我面前說出「癌症」兩個字時，我整個人都懵了，只能機械性地預約手術時間、做一連串檢查、安排代班等。」

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▲黃筱純。（圖／資料照／記者李毓康攝）



黃筱純也坦言，術後等待化驗出爐的過程讓她相當恐懼，因此才會在Threads發文，希望獲得網友們的集氣。所幸最後的結果讓她鬆了一口氣：「是良性喔，我會好好照顧自己的，繼續為台語加油！」這次的經歷也讓她有感而發：「生死前，很多事都能放下，就是放不下孩子，想活著陪孩子長大，也想繼續播報臺語給臺灣人聽。」

▼黃筱純Threads貼文。（Threads／huanghsiaochun_）

