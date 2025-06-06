小宇宣佈加盟新東家！　演唱會時間也曝光

記者蔡琛儀／台北報導

小宇（宋念宇）正式加盟索尼音樂，除了宣布即將推出全新音樂作品，並將7月26日、8月2日分別在台北、台中舉辦「鐵漢柔情」系列演唱會。

▲小宇加盟新東家。（圖／索尼提供）

對於加入新東家，小宇感性表示：「從來沒想過會加入索尼，很感謝他們願意在我從小宇同學變成小宇大叔的階段，仍相信我、支持我。」索尼音樂大中華區CEO陳國威也熱情歡迎：「這麼有才華的藝人，我們有信心能讓世界看見、聽見他的音樂。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

睽違八年再次開唱，小宇坦言粉絲的熱情讓他備感壓力，笑說：「我目前的準備情況是確定歌單後，一直在背我背不起來的歌詞。」他透露歌單選曲過程相當掙扎，一方面想滿足大家期待，一方面也想唱自己喜歡的歌，「如果當天有你想聽而我沒唱到的，或許我也可以唱…但要看我心情！」他也自嘲體重下降的速度和專輯產出一樣緩慢，「希望大家輕鬆吃飽來聽歌，一起敘舊。」

經歷疫情，小宇一度因健康問題被迫放慢步調，「那段時間讓我學會調整，也更珍惜能做音樂的日子。」他感謝新東家與經紀公司沒有給壓力，讓他以自在方式完成創作，「這次比較隨興，我自己在房間寫歌、編曲，把感受真實記錄下來，分享給大家。」演唱會門票將於6月11日中午12點開賣，詳洽iNDIEVOX網站。