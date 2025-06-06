南韓影帝趙震雄襲台！劉品言首挑大樑主持台北電影節　攜手宋芸樺頒發最大獎

記者蕭采薇／台北報導

2025年第27屆台北電影節，6日公布備受矚目的台北電影節頒獎典禮主持陣容，將由跨足歌唱、戲劇與主持領域的劉品言擔任主持人，此外，今年特別邀請實力派韓國男星趙震雄來台參與盛會，與本屆影展大使宋芸樺同台頒發最受矚目的最佳劇情長片獎。

▲台北電影節請到「南韓影帝」趙震雄頒獎，劉品言接下本屆主持棒。（圖／台北電影節提供）



台北電影節同步揭曉五組實力與人氣兼具的頒獎嘉賓組合。去年奪得最佳女主角與女配角殊榮的林品彤與陳意涵將攜手揭曉本屆影后，展現世代傳承的動人時刻。以《鬼才之道》雙雙入圍今年最佳男女主角的陳柏霖與張榕容，則聯袂頒發最佳導演獎，為典禮掀起高潮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳意涵（右）和林品彤（左）這對戲中的母女檔，將攜手揭曉本屆影后。（圖／台北電影節提供）

以《我家的事》入圍本屆最佳男配角的曾敬驊，則將與同劇實力派演員姚淳耀一同揭曉最佳造型設計與最佳短片兩項技術類獎項。曾以《該死的阿修羅》拿下女配角獎的王渝萱，則攜手影歌雙棲人氣藝人婁峻碩，一同頒發最佳美術設計與最佳動畫片獎，為典禮注入青春能量與新鮮活力。

▲近來拍攝電商廣告成為話題的姚淳耀，也是本屆頒獎人。（圖／台北電影節提供）

首度挑戰大型頒獎典禮主持工作的劉品言興奮表示：「能擔任主持人感到十分榮幸，我會全力以赴！」從少女時期出道至今，劉品言在演藝路上不斷突破自我，她坦言：「主持就像是換個方式演戲」，無論身處哪個角色，對表演的熱情始終如一。此次將以演員的專注與主持人的親和魅力，帶領觀眾共度一場榮耀與感動交織的電影盛典！

▲曾敬驊以《我家的事》入圍本屆最佳男配角，同時也將擔任頒獎人。（圖／台北電影節提供）



今年度頒獎典禮將於7月5日晚間7點在台北中山堂盛大舉行，台北電影節也將於7月3日在西門喜樂時代影城舉辦趙震雄主演作品《非常警探》特別放映場，屆時他將親臨現場與影迷面對面分享創作經驗與拍攝點滴。「台北電影獎頒獎典禮套票」票含2張電影票券與1張頒獎典禮票券，將於6月8日晚間8點在OPENTIX兩廳院文化生活開賣。

▲與本屆影展大使宋芸樺，將與趙震雄同台頒發最佳劇情長片獎。（圖／台北電影節提供）