網紅比熊爆遭霸凌逼禁拍　批眾量級「雙方都有問題」

記者葉文正／台北報導

全球少子化浪潮襲擊，所有大學都面臨困境，台北海洋科技大學（簡稱台北海大）連三年註冊率穩定超過七成！台北海大新媒體互動科技應用學士學程（新媒體系）、寵物業經營管理系（寵物系）因應新媒體及產品開發潮流，找全媒體粉絲數破130萬的網紅「最美公關」比熊擔任新媒體導師，她一上場就毀滅式爆料自己被霸凌被逼禁拍、遭嗆做不過半個月、沒才藝還大舌頭靠雷射才能捲舌，鼓勵大學生勇敢聽自己聲音：「不要聽身邊的他們都不看好！你會不會不重要，是你要去做才重要！」

▲比熊談到自己的成功之路。（圖／台北海大）



比熊從網紅在不瘋狂就等死團隊出道至今約7年，還擔任過第一代啦啦隊、17及UP百萬直播主、開過演唱會，一到台北海大就被大學生認出來。她擔任新媒體導師一上台就大膽自揭傷疤，曾被大網紅霸凌還被逼禁拍片，連團員也禁與她同拍，讓她生不如死。比熊告訴台下大學生們，千萬不要怕「遇到對你有傷害的、負面的，要適時地說不、和適時捍衛自己的權益。」

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▲比熊說不想靠男人賺錢。（圖／台北海大）



她說被禁播封殺，只能選擇從頭開始做，逼自己每天打一百通電話給網路上查到的廠商「只要有一個願意回你，你就贏了」。那時，什麼最難聽的話都聽過，其中讓她一秒憂鬱症就是「你撐不了半個月吧、你沒辦法在網紅圈生存」，但過了三年到現在，她臉書漲粉66萬、抖音也有41萬，兩個IG也各有16及9萬粉。

▲比熊跟海大同學們交流。（圖／台北海大）



比熊說，不想被逼退，並無他法，就是「聽自己聲音」、「跌跌撞撞也要找到自己」，千萬不要聽身邊的人「他們都不看好，要你不要做夢了」。那時她馬上貸款買電腦、去上影音剪接課程，「一周就學會，不是我厲害，是被逼成長」。她再告訴大學生「沒有舞台，就去搭」、「我沒有案子，就自己開公關公司」、「只要你做起來，他們就會認同你」。



比熊雖唱過歌、跳啦啦隊，還甚至擔任直播主、活動主持人，但她深知，比她漂亮的女神多得是，她根本不會唱歌，舞更是比不過舞團出來的，但她就知苦練！「我是天生隱性大舌頭，不能捲舌，我就去雷射舌根，練習捲舌，還去上國語日報正音班，自己可以成為主角，去做就是你的了。」



比熊說：「認識朋友很重要！」像是，朋友給她機會開演唱會，她說「沒有人有準備好的一天」，她笑自己就這樣賺到一場演唱會。草爺也是她恩人，教她沒有身段，努力開發新客戶。其實很多人不知道，比熊以前是UP直播月入超過百萬的直播主，錢途這麼好她為不繼續做？她說「跟男人要錢，很沒面子！我喜歡挑戰自己，所以我跳啦啦隊，開公司，現在忙到臉腫、腳起蕁麻疹」。



比熊的台北海大新媒體講座內容精采如震撼教育，寵物系及新媒體系同學笑說「全程沒有睡點」！比熊大方要同學提問網紅世界，結果大學生們也沒在客氣，馬上問「家寧和Andy老師是誰有問題？」、「游否希很玄耶」事件、罔腰繳房貸的真相？比熊也直言「情侶最好不要一起拍片開公司，雙方應該都有問題」、「很玄耶也成功了，因為你們也記住他了」，她也說網紅的確有腳本，真真假假不一定真實。



台北海大國際暨校際合作處處長，也是網紅機車教授林威克非常開心請到比熊擔任新媒體講座導師，「新媒體和未來自媒體行銷都是主流，這場比熊講了那麼多內幕，希望同學們向她看齊，好多同學們都說聽得太爽了。」