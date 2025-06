Janet「從耳朵到胸上」突冒詭異紅腫！飆40度高燒：醫生也不知為何

記者潘慧中/綜合報導

Janet(謝怡芬)儘管工作忙碌,仍不時會分享生活點滴。沒想到,她6日一早突然在社群網站上傳3張脖子紅腫的照片,就算看了醫生,也無法得知真正的病因,讓粉絲相當擔心。

Janet身體莫名出現紅腫。



照片中,可以看到Janet從耳朵、左臉頰、脖子到胸上都出現明顯紅腫,外加突然發燒到40.1度,「沒有任何其他的症狀」,身體無預警有狀況讓她一頭霧水。





Janet連忙就醫,但即便做了所有檢查,數值也都一切正常,「醫生也不知道為什麼」,對方僅推測可能是壓力太大。對此,她只好上傳病況照,向粉絲求助,「有人這樣過嗎?」



突然發燒到40.1C, 脖子紅腫起來,沒有任何其他的症狀。有人這樣過嗎?醫生也不知道為什麼,所有檢查都正常。他們說可能只是壓力?!?!

Apparently this is due to stress? Anybody have this happen before? Sudden fever of 104, swollen red neck and no other symptoms. All tests came back negative.