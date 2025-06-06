Janet「從耳朵到胸上」突冒詭異紅腫！飆40度高燒：醫生也不知為何

記者潘慧中／綜合報導

Janet（謝怡芬）儘管工作忙碌，仍不時會分享生活點滴。沒想到，她6日一早突然在社群網站上傳3張脖子紅腫的照片，就算看了醫生，也無法得知真正的病因，讓粉絲相當擔心。

▲Janet身體莫名出現紅腫。（圖／翻攝自Instagram／janetagram）



照片中，可以看到Janet從耳朵、左臉頰、脖子到胸上都出現明顯紅腫，外加突然發燒到40.1度，「沒有任何其他的症狀」，身體無預警有狀況讓她一頭霧水。

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▲▼Janet同時還發高燒。（圖／翻攝自Instagram／janetagram）



Janet連忙就醫，但即便做了所有檢查，數值也都一切正常，「醫生也不知道為什麼」，對方僅推測可能是壓力太大。對此，她只好上傳病況照，向粉絲求助，「有人這樣過嗎？」

Janet IG全文：

突然發燒到40.1C, 脖子紅腫起來，沒有任何其他的症狀。有人這樣過嗎？醫生也不知道為什麼，所有檢查都正常。他們說可能只是壓力？！？！

Apparently this is due to stress? Anybody have this happen before? Sudden fever of 104, swollen red neck and no other symptoms. All tests came back negative.