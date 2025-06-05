舒華零濾鏡生圖美炸！「真實逆天長腿」太犯規　網友看傻：比例瘋了

記者吳睿慈／綜合報導

台灣女孩舒華近來隨著團體i-dle回歸，她戒掉澱粉以後，身材明顯變瘦，本就比例極佳的她，現在變得更完美，令許多女孩羨慕不已。近日，微博有網友剛好在濟州島巧遇她錄外景，在路人「零修圖」的手機鏡頭下，她的比例完全暴露在大眾前，巴掌小臉、修長又纖細的長腿，令網友驚呼「這比例瘋了」、「又美又瘦」、「暈」。

▲舒華瘦身後比例超完美。（圖／翻攝自微博）



據網友所拍攝的照片裡，舒華將長髮捲成波浪大捲，她穿著垂墜式的流蘇針織衣，喇叭丹寧牛仔長褲，展現極度高挑的完美比例，尤其是她的皮膚比紙還白皙，甫現身就讓路人看傻眼，大批網友震撼「太美了吧」、「根本仙女了」、「比例詐騙等級」，眾人敲碗表示想偶遇。

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▲▼舒華零濾鏡生圖美炸。（圖／翻攝自微博）



尤其是舒華近來減肥有成，她過去身材也很好，但體態仍有些微肉感，現在則是比例極佳，瘦到連手指頭、鎖骨都很骨感。

根據路人拍攝的照片來看，舒華與tripleS琉然因是為了工作前往濟州島，其中還有一則影片，她手持錄影機，把頭髮綁成高馬尾，秀出人人稱羨的巴掌臉，明星光環擋不住。