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黃鐙輝17樓高跳下！突交代後事「催淚內容曝光」　籃籃慌張落淚全被拍

記者孟育民／台北報導

黃鐙輝、籃籃在本周公視台語台旅遊實境節目《行！鬥陣出國去！》帶著嘉賓林俊逸、啦啦隊女孩若潼，以及台語顧問陳豐惠前往被譽為「獅城」的新加坡。黃鐙輝、籃籃也義氣出戰高空彈跳，要從17層樓高跳下，籃籃在上場前收起笑容，慌張到落淚；黃鐙輝則錄音給三個小孩，「爸爸為了賺錢給你們讀書，希望你們好好做人，做一個對社會有用的人，爸爸要跳下去了，爸爸永遠都愛你們」，他在著裝設備時更是開始胡言亂語，甚至開始「交代後事」，感謝家人，也讓現場瞬間眼淚失守，成為本集最催淚名場面。

▲▼黃鐙輝、籃籃挑戰高空彈跳。（圖／公視台語台提供）

▲▼黃鐙輝、籃籃挑戰高空彈跳。（圖／公視台語台提供）

▲▼黃鐙輝、籃籃挑戰高空彈跳。（圖／公視台語台提供）

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眾人來到當地台灣人經營的早餐店，老闆娘小紅曾是舞者，10多年前為了新加坡男友飛到當地生活，2年多前受到疫情影響無法回台，她便將危機化為轉機，自己從零開始學起，在新加坡開設早餐店。傳統又經典的台式早餐，黃鐙輝一吃鍋燒意麵就停不下來，林俊逸則感性表示：「這是我學生時代的味道。」台味滿滿的早點勾起滿滿回憶，也為旅程開啟濃濃人情味。

▲▼黃鐙輝、籃籃挑戰高空彈跳。（圖／公視台語台提供）

▲▼《行！鬥陣出國去！》前往新加坡。（圖／公視台語台提供）

▲▼黃鐙輝、籃籃挑戰高空彈跳。（圖／公視台語台提供）

談到經營的難處，小紅坦言在高消費的新加坡做生意的確困難，尤其她的店面開在百貨公司，每月光房租就高達10多萬台幣，遇到的漚客更是五花八門。黃鐙輝、籃籃、林俊逸、若潼4人也即興演出，模擬「漚客劇場」，林俊逸化身漚客刁民、籃籃演店員，沒想到雙方火氣真的上來，籃籃大聲怒喊：「你是在兇什麼啦！奇怪耶！」場面一度劍拔弩張，小紅只好緊急「和事佬」救火，笑翻眾人。


 

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黃鐙輝萁媽萁萁邵大倫黃姵嘉籃籃行！鬥陣出國去！後事

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