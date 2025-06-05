許光漢傳鬧翻張軒睿兄弟情逝！　「中間人」章廣辰露面大方全說了

記者黃庠棻／台北報導

張軒睿過去與許光漢、章廣辰在2017年演出林心如製作的台劇《我的男孩》結緣，後成為演藝圈知名的兄弟檔，怎料近期卻傳出他與許光漢的感情生變，雙方已許久沒聯絡，他近日出席活動時承認雙方「有一段時間沒聯絡了」。對此，同是兩人好友的章廣辰露面也被問及此事。

▲章廣辰（右四）出席 「台流來襲」劇集聯合行銷記者會 。（圖／記者黃克翔攝）



今（5）日文化部舉辦「台流來襲」劇集聯合行銷記者會，包含《舊金山美容院》、《同棲散策》、《親密之海》、《我們與惡的距離II》、《男公館》等14部台劇，集結30名藝人一同出席盛會。章廣辰就跟著《舊金山美容院》劇組與製作人戴天易、執行製作人劉文嬌、導演杜政哲、監製蕭磊、主演連晨翔、楊晴、檢場、蔣偉文一同現身。

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▲章廣辰（右四）出席 「台流來襲」劇集聯合行銷記者會 。（圖／記者黃克翔攝）

日前，章廣辰與好友許光漢、宋柏緯一同吃飯，私底下感情相當不錯，不過卻不見另一位好友張軒睿的身影，他坦演自己有看到許光漢與張軒睿鬧翻的新聞，表示「其實大家關係都差不多，時間一直走，大家有不同的朋友，不是吵架或不合，大家就專注於現在的生活」。

▲許光漢（右起）、章廣辰、張軒睿因戲結緣 。（圖／翻攝自Instagram／zkuanchen）

不僅如此，章廣辰還表示自己在結束採訪後，就會參加《有愛我們床上談》殺青宴，剛好張軒睿也有演出，兩人會在飯局上見面，笑說「等下就拍張照」，證明兩人的兄弟情誼不變，也強調張軒睿與許光漢「他們沒有什麼問題，不是因為不合所以沒見面」。





▲章廣辰（後排右一）主演《舊金山美容院》 。（圖／TVBS提供）