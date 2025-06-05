Coldplay主唱爆分手格雷女！交往8年情斷　達珂塔不願接受「太愛他和孩子」

記者蕭采薇／綜合報導

Coldplay（酷玩樂團）主唱克里斯馬汀（Chris Martin）與「格雷女」達珂塔強生（Dakota Johnson）和交往8年，也在幾年前訂下婚約，但事實上兩人卻頻頻傳出分合消息。然而消息人士透露，他們已在近期分手，只是還沒想好如何正式公開。

▲克里斯馬汀與達珂塔強森不久前才被目擊一起上瑜伽課，沒想到近日再次傳出分手。（圖／CFP）

35歲的達珂塔強生和48歲的克里斯馬汀交往以來，不但與男友的前妻葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）成為朋友，是他們倆的孩子也相處愉快。據《時人雜誌》報導，兩人雖然已經分手，但達珂塔還不願接受，「因為她太愛他了，也太愛他的孩子們了。」

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消息人士透露，他們的關係已經結束很久了，只是還沒想好如何正式公開。不過這8年來他們分分合合，前陣子其實也傳出分手，但不久後又被目擊克里斯馬汀和達珂塔強生一同去上瑜伽課。

▲Coldplay（酷玩樂團）主唱克里斯馬汀。（圖／Live Nation Taiwan提供）

不過消息人士透露，他們每次分開後，又會因為思念對方又重新再一起，感情甚至會比之前更好，「兩人還是有可能和好，但目前如果他們想要共同擁有未來，那麼分開或許才會會帶來奇蹟。」而葛妮絲派特洛也曾表示，非常喜歡達珂塔強生，「我愛她，我知道這感覺很奇怪，但我就是愛她。」