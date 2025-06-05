范成章「勇敢出櫃不躲藏」揭成長經歷！　爆出道艱辛：差點被騙拍全裸寫真

記者孟育民／台北報導

網紅范成章近日因捲入家寧與Andy的糾紛，從被誤解為第三者、質疑性向，到過去的嬰兒合照與親吻女模照片遭挖出，一時之間成為熱議焦點，也讓他無奈說：「第一次體驗什麼叫躺著都能中槍！」外界以為他會選擇沉默、暫時退場之際，范成章今（5日）無預警推出新歌〈One I’m Looking For〉，更大方自嘲要當「國民閨蜜」。對此，他也向《ETtoday星光雲》分享自己的成長歷程。

▲范成章分享自己的心路歷程。（圖／翻攝自Instagram／chengchangfan）

范成章從早期因主演BL劇走紅，到逐步轉型為獨立音樂創作者；從曾經被誤解、被貼上種種標籤，如今他用努力與行動證明：不必迎合主流，也能活成自己故事的主角。事實上，范成章從小就知道自己的性向，從不避諱談論出櫃話題，家人也一路支持他，從未說過一句酸言酸語，「其實我從來不覺得出櫃是什麼需要躲藏的事，反而一直很驕傲。如果我的一點點光，能照亮那些還困在櫃子裡、正在掙扎的人，那就讓我來牽他們一把吧。因為真正自由的事，從來就不應該躲在陰影裡。」

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▲范成章勇敢出櫃，認為性向不需要多躲藏。（圖／翻攝自Instagram／chengchangfan）

雖然他在成長經歷並未因為出櫃受到異樣眼光，但出道之路卻不太順遂，他坦言曾差點被前經紀公司騙去拍全裸寫真集，「當時問我想不想出寫真集，公司要幫我出一本，後來跟出版社簽約才發現是裸露類別的寫真集，我氣到直接冷處理、不拍、不聯絡，但出版社的約還是要等五年期滿自動做廢。」因為不願意配合公司，他有段時間演藝工作收入幾乎是0，日子過得相當辛苦。





▲范成章闖蕩演藝圈不容易。（圖／翻攝自Instagram／chengchangfan）

如今他終於推出音樂作品，也侃侃而談新歌的心路歷程，「這首單曲從製作到錄製完大概共花了七八個月時間，然後這首歌是我爸爸過世第二天錄完的，所以心裡其實感受滿複雜的。」他對於與家寧和Andy的紛爭，一開始以「不吃鮑魚」霸氣回應，也說自己想開了不少，覺得反正再怎麼解釋也沒用，自嘲「不如就當個『國民閨蜜』，希望跟大家都能交心當好朋友！」不過也坦言風波後並無和家寧聯絡，也沒收到對方訊息。



