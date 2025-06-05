孫淑媚出道20年「床戰小11歲」連晨翔　首演親密戲被要求：去看A片

記者黃庠棻／台北報導

生活療癒輕喜劇《拜六禮拜》將在6月8日首播，故事由周瑞秋（鍾欣凌飾）、楊世美（丁寧飾）、蕭如如（孫淑媚飾）串起，三人從學生時期便是感情最要好的閨蜜。今（5）日該片舉辦首映記者會，主演群齊聚一堂分享拍戲時的趣事。

▲《拜六禮拜》舉辦首播記者會。（圖／記者周宸亘攝）

《拜六禮拜》今（5）日舉辦首映記者會，主演群包含鍾欣凌、丁寧、孫淑媚、李李仁、連晨翔、劉書宏、王品澔、葛丞與導演杜政哲一同接受媒體訪問。其中，孫淑媚與連晨翔在劇中大談「姐弟戀」，甚至還有火辣的床戲。

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▲連晨翔獻出出道以來第一次床戲。（圖／記者周宸亘攝）

談及親密戲，連晨翔笑說剛開始讀本時，導演及孫淑媚都笑說「交給你了」，讓他一聽瞬間一頭霧水，原來是兩人都以為他早就拍過床戲，他才悄悄地說道「沒有，我是第一次」，這才發現三人都是首度獻出床戲處女秀。

▲孫淑媚獻出出道以來第一次床戲。（圖／記者周宸亘攝）

在拍攝親密戲前，孫淑媚對於床戲相當緊張，丁寧還在採訪中透露「有建議她去看A片，看一下人家怎麼呈現，雖然不知道她有沒有去看，她真的是個很單純的人」，後來孫淑媚採用了丁寧的另一個建議「喝了酒再上」，果真順利完成床戲拍攝，只是因為酒醉對於連晨翔的精壯腹肌全都沒了記憶。