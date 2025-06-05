SpeXial陳向熙閃兵「傳人間蒸發」又遭BL劇換角　劇組證實了！

記者黃庠棻／台北報導

男團SpeXial成員Teddy陳向熙捲入逃兵風波，以28萬元交保後便從此神隱，社群網站也都沒有更新，當時他在高雄拍攝BL劇《向流星許願的我們》，被警方到下榻飯店逮人，今（5）日傳出他遭劇組換角。對此，經紀人也做出回應。

▲陳向熙陷入逃兵風波。（圖／翻攝自IG）

陳向熙在BL劇《向流星許願的我們》中與鍾岳軒一同組成男男CP，兩人私底下早就認識，這是第一次在作品中合作，本來是好事一樁，卻傳出他陷入閃兵風波，今（5）日更傳出遭到劇組換角，換成以《八尺門的辯護人》中嶄露頭角的新生代演員初孟軒接手。

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▲陳向熙遭到BL劇《向流星許願的我們》換角。（圖／有意思國際傳媒有限公司提供）

對此，陳向熙的經紀人做出回應，表示「有收到劇組更動通知，尊重劇組決定。」至於他被傳出人間蒸發，經紀人也否認，透露「一直有保持聯絡。跟劇組也有保持聯絡」，更強調「其他的，等待後續調查跟通知。」

▲陳向熙陷入逃兵風波。（圖／翻攝自IG）

《向流星許願的我們》也做出回應，表示因陳向熙涉及兵役爭議，劇組在審慎評估後，基於製作風險與整體品牌形象的考量，最終決定更換主角人選。目前由初孟軒接棒飾演《向流星許願的我們》主要角色「陳皓維」，已正式進組，相關場次也正積極安排補拍中。

▲初孟軒演出《八尺門的辯護人》獲得好評。（圖／鏡文學提供）

劇組表示，初孟軒不僅氣質與角色契合，也具備豐富的戲劇經驗，非常感謝他在短時間內投入角色，並與團隊快速建立起默契。導演、監製，以及與他搭檔演出的鍾岳軒也都在有限的時間內，全力協助他進入角色與故事情節，讓拍攝節奏順利銜接。

不過因為陳向熙閃兵重拍，劇組也透露這段時間確實是一大挑戰，除了原先已完成的拍攝場次需重拍，許多前置訓練、道具製作與排練安排也都需重新展開。導演與主創人員在時間壓力下仍堅持品質，演員李李仁、邱凱偉、鍾岳軒等人也都配合重演排程，製作單位強調「這部作品對我們意義重大，我們會持續努力、咬緊牙關把每一場戲做到最好，盡全力不辜負大家的支持與期待。」