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蔡依珊罕曬絕美母女合照　大嫂林牧潔：我婆婆也太年輕

林牧潔（前排左起）、陳娟娟、蔡依珊（後排左起）、蔡依倫補過母親節。（翻攝林牧潔IG）

▲林牧潔（前排左起）、陳娟娟、蔡依珊（後排左起）、蔡依倫補過母親節。（圖／翻攝林牧潔IG）

圖文／鏡週刊

紅豆食府千金、國民黨副主席連勝文的妻子蔡依珊時常在社群網站分享生活，近來她補過母親節，難得分享與母親陳娟娟的合照，大嫂林牧潔嘴甜直呼「我婆婆也太年輕」。

林牧潔昨（3日）在IG限動分享「遲來的母親節晚餐」，可見她與婆婆陳娟娟、小姑蔡依倫、蔡依珊合照，陳娟娟手捧一個精緻的蛋糕，蔡依珊、蔡依倫、林牧潔圍繞在她身邊，相當溫馨。

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蔡依珊在限動轉發大嫂林牧潔的照片，為母親陳娟娟補過母親節。（翻攝蔡依珊IG）

▲蔡依珊在限動轉發大嫂林牧潔的照片，為母親陳娟娟補過母親節。（圖／翻攝蔡依珊IG）

林牧潔發文讚：「我婆婆也太年輕」，而隨後蔡依珊也轉發這張照片到IG限動，並配文：「謝謝親愛的姊姊蔡依倫，有香檳、有蛋糕，還有高爾夫球裝。」看來一家人共度了很美好的夜晚。

蔡依珊（中）2020年曾分享與母親陳娟娟（左）、婆婆連方瑀（右）的合照，引發討論。（翻攝蔡依珊IG）

▲蔡依珊（中）2020年曾分享與母親陳娟娟（左）、婆婆連方瑀（右）的合照，引發討論。（圖／翻攝蔡依珊IG）

蔡依珊是紅豆食府老闆蔡綠峰與陳娟娟的么女，排行最小，上有哥哥蔡篤清與姊姊蔡依倫。蔡篤清娶名媛林牧潔為妻，因此林牧潔是蔡依珊的大嫂。蔡依珊2020年曾分享與媽媽陳娟娟、婆婆連方瑀的合照，一度引發話題。

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