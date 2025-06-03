韓大選敏感時刻！女星穿「紅色上衣」遭炎上　急發手寫信道歉

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓於今（3）日舉行第21屆總統選舉，這陣子也因時機敏感，許多藝人行事都不得不小心翼翼。而女主持人洪真慶日前因曬出身穿紅色上衣的照片，被質疑是做政治表態，慘遭炎上，對此，她也於3日上傳手寫信道歉，強調絕無任何意圖。

▲洪真慶因在社群上傳的照片，被網友質疑做政治表態。（圖／翻攝自Instagram／jinkyunghong）

洪真慶解釋說，自己目前人在海外出差，因時差的關係，現在才得知事件發酵「對於這麼晚才發出道歉聲明，我感到非常抱歉。早上醒來時，發現有很多通電話未接……」並強調自己從未有政治表態的意圖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲洪真慶日前分享穿著紅色上衣的照片。（圖／翻攝自Instagram／jinkyunghong）

洪真慶表示，照片是兩天前在瑞典斯德哥爾摩一家店裡拍攝，當時只是單純覺得衣服設計很有趣才上傳，完全沒想到衣服顏色會造成誤會，「我過去常感慨，在投票期間做出容易被誤會的行為的藝人，真的讓人遺憾……然而在這麼敏感的時刻，我竟然做出這樣愚蠢的行為……我自己也真的無法接受。」

洪真慶也坦言：「因為長時間生活在海外，與韓國生活脫節，可能失去了該有的警覺心。」對於這場突如其來的爭議，她誠懇表示：「就算我有十張嘴，也說不出口，這確實是我的錯。在這個所有人都很敏感的時期，造成大家的困擾，我再次由衷地道歉。」

▲洪真慶上傳手寫信道歉。（圖／翻攝自Instagram／jinkyunghong）

【洪真慶手寫信全文】

大家好，我是洪真慶。

目前正在海外出差，因時差關係現在才得以查看網路內容。

對於這麼晚才發出道歉聲明，我感到非常抱歉。

早上醒來時，發現有很多通電話未接……

我過去常感慨，在投票期間做出容易被誤會的行為的藝人，真的讓人遺憾……

然而在這麼敏感的時刻，我竟然做出這樣愚蠢的行為……

我自己也真的無法接受。

貼在動態上的照片是兩天前，在斯德哥爾摩一家店裡拍的。當時只是覺得設計有趣才拍照上傳，完全沒想到我穿的上衣顏色會造成誤會。

因為長時間生活在海外，與韓國生活脫節，可能失去了該有的警覺心。

無論理由為何，錯的就是我。

就算我有十張嘴，也無話可說，這確實是我的錯。

在這個所有人都很敏感的時期，造成大家的困擾，我再次由衷地道歉。

2025年6月3日

洪真慶 敬上