丟丟妹直播一半「男友突送愛馬仕包」！密謀籌備生日驚喜　她理性反應曝光

記者孟育民／台北報導

丟丟妹6月4日迎接31歲生日，昨（2日）髮型師男友Tommy聯合員工幫她慶生，直播賣牛小排一半突送上驚喜。Tommy秘密籌備一個月，還和員工建議群組，送上鮮花還有愛馬仕手環、包包，丟丟妹看見則淡定地說：「你怎麼會有錢？」不過見到男友用「國語作業簿」做成卡片，裡面充滿著兩人的照片以及告白話語，讓她罕見露出嬌羞又感動的表情。

▲▼丟丟妹男友送上生日驚喜。（圖／翻攝自Facebook／樓頂揪樓下）

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丟丟妹看見男友大手筆準備生日，尤其是拿出粉紅色愛馬仕包包時，讓她當場問「我懷疑你在哪裡兼差？你怎麼會有錢？」Tommy則說：「我每個月賺的零用錢存下來就是為了買妳的生日禮物，費用是想盡辦法生出來的。」Tommy還搞笑地說其實包包是跟精品店老闆租的，「精品老闆說要跟我合作，借給我充面子的，等等要拿去還！」丟丟妹立馬回應：「那快點還回去！」小倆口互動又甜蜜又爆笑。

▲丟丟妹不斷懷疑男友錢哪裡來。（圖／翻攝自Facebook／樓頂揪樓下）

丟丟妹雖然表面上很理性，但能感受到內心充滿感動，不過意外爆出原本前幾天還在和Tommy鬧脾氣，直言：「我前幾天超不爽他，氣到要發新聞稿。」不過看見男友如此用心的為自己準備生日驚喜，坦言有被感動到，最後也許下生日願望，「祝大家賺大錢，再來我期待有做壞事的人得到報應！」

訊問愛馬仕包的價錢？丟丟妹經紀人回應：「愛馬仕Lindy二手包，外加皮質手環，大約20餘萬元。」更透露Tommy其實是賣掉自己的愛馬仕包去換女友的生日禮物，「但對丟丟妹而言，昂貴的禮物反而不是重點，打動她的其實是男友用小學作文簿寫的生日卡片。」





