▲46歲「奇皇后」凍齡現身街頭！河智苑細腰鎖骨全出鏡 美顏再發威 。（圖／翻攝IG@hajiwon1023）

記者王威智／綜合報導

46歲南韓女星河智苑憑藉《秘密花園》、《奇皇后》等夯劇累積高人氣，近年逐步將演藝重心拓展至個人事業。她不僅寫書、舉辦畫展展現多元才華，還創立個人保養品牌「POUCH24」，進軍美妝市場。

近日她現身首爾街頭，雖已經40有6的年紀，顏值體態仍維持極佳狀態，穿著清爽夏季造型，站在花牆與街角黃牆旁拍攝形象照，氣質依舊清新亮眼。其中一張照片可見她手持產品入鏡，疑似正在為品牌新商品拍攝宣傳照。

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日前韓媒消息指出，河智苑將於2025年下半年回歸螢幕，與朱智勛、吳政世、車珠英、NANA等實力派演員合作新劇《Climax》。該劇由《秘密森林》系列導演李智元執導，講述一名女子為了讓檢察官丈夫成為總統，而與權力集團展開一連串博弈的故事。結合政治鬥爭與人性拉扯的劇情設定，讓粉絲對她的全新挑戰充滿期待。

河智苑也經常透過Instagram分享生活日常，與粉絲保持高度互動，展現親和力與真實面貌，令人感受到她私下的溫暖與率性。

最新在社群上的照片看來，河智苑目前狀態極佳，無論在藝術創作或演藝事業皆雙線發展，粉絲也敲碗，期待看她在《Climax》重返螢幕，再度展現實力派演技，備受外界矚目。