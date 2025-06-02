林萱瑜、吳婉君「閨蜜情變內幕曝」　喊冤：什麼都不清楚就被取關

記者王靖淳／綜合報導

女星林萱瑜日前傳出與吳婉君閨蜜情變，IG甚至已經取消關注對方，消息曝光後引發外界關注，事後更出現網友發文攻擊她。為此，林萱瑜今（2）日在Threads發聲，除了解釋整起事件的經過之外，同時也無奈表示：「事實就是某天我在什麼都不清楚的情況下，就發現自己被取消了。」

▲吳婉君（圖左）、林萱瑜疑似閨蜜情變。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

談到先前傳出與吳婉君取消IG追蹤，林萱瑜透露她是某天在不知情的情況下被突然取消，事發後自己未多做解釋，因為她認為這是別人的私事，自己沒資格多說些什麼，所以選擇保持沉默，「我沒做的事情不怕有心人士，只怕有些事情傷害的會不是你所認知。」

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▲林萱瑜會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／kininii）



至於私下生活，林萱瑜自嘲脾氣差、沒人設，「愛吃愛睡、還很愛待在家不太交際，然後過好自己的生活跟工作。」她更提到，自己在演藝圈裡朋友不多，也不具備能傷害別人的地位及能力，因此對於被誤解感到相當無奈，「我真的忍耐的有點久。」儘管老公Junior安慰她別理會酸民，但林萱瑜仍難以釋懷，因為她不想無故承受攻擊及誤解，「整件事情我莫名的要背一些攻擊…就是不喜歡被誤會啦。」

▲林萱瑜發文回應人設翻車質疑。（圖／翻攝自Threads／kininii）

貼文曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言安慰她，「我相信妳最讚」、「沒錯喔，不要理就好，做自己就好了」、「主動提起的人才是有問題的人吧」，就連女星曾智希都現身力挺好友，「你的人設要崩塌什麼，原本是什麼聖母人設嗎？倒是為了要黑你辦一個新帳號，真的是很勤勞。」意外掀起不小討論。

▲曾智希留言力挺林萱瑜。（圖／翻攝自Threads／kininii）