玄彬皮膚好到被老婆嫉妒？網見素顏近照敲碗：求保養清單！

▲連山水都變背景板！玄彬這眼神太溫柔，網瘋喊：這不是韓劇，是現實版童話。（圖／翻攝自o_hyunbin_o IG粉絲團，下同）

記者錢雅慧／綜合報導

南韓男神玄彬日前才剛結束在台灣的品牌活動，短短幾日旋風式行程一結束，立刻飛回韓國，隨即就被直擊與老婆一同出遊踏青。夫妻倆打扮相當低調，穿著最樸素的休閒便服現身首爾郊區，毫不掩飾的自然模樣引來粉絲驚呼。這趟甜蜜出遊雖然沒被媒體正式拍下正臉，卻因老婆親自在社群平台分享現場照片掀起另一波熱議，只見她刻意用超大可愛貼圖把玄彬的臉遮住，讓網友忍不住笑問，「是怕老公太帥、狀態太好會惹人羨慕嗎？」

夫妻郊遊畫面曝光，神仙顏值再登熱搜

「為什麼不讓我們看玄彬的臉？太神秘了啦！」、「是不是玄彬皮膚太好怕閃到別人」、「拜託放閃放全套，我們想看完整男神！」留言區迅速被佔領，大家紛紛揣測被貼圖遮住的玄彬究竟狀態有多驚人。事實上，有眼尖網友透露自己恰巧現場目睹這對神仙夫妻擦身而過，驚呼玄彬根本看不出是剛從台灣趕行程回來的人，「皮膚透亮、氣色好到發光，完全是無濾鏡等級的凍齡男神！」

3週年低調放閃，網友狂讚「鐵人行程還這麼有精神」！

這對韓娛圈神仙夫妻罕見在結婚三週年前夕放閃，立刻登上熱搜，「又拍戲、又宣傳、又跑代言，玄彬這種鐵人行程私下還能這麼有精神，是喝什麼神仙水嗎？」、「夫妻同框畫面太療癒」不僅網友熱議不斷，連韓媒也以「3週年閃照曝光」大篇幅報導。據了解，玄彬這趟台灣行程緊湊，在台期間一舉一動也受到粉絲熱烈追逐，返國後能第一時間抽空與老婆踏青，更顯得難得可貴。身邊工作人員也透露，「玄彬行程再滿，還是會想辦法留給家人時間，這是他近年最重視的事。」

玄彬自曝，「要陪家人，就要先把自己照顧好。」

不過，在鏡頭捕捉不到的私下，玄彬可是對「健康管理」極度講究的人。面對高密度跨國工作的身體壓力，他靠的不只是意志力，而是長年累積的「自律保養哲學」。

▲玄彬強調自律保養哲學，私下健康管理一點都不馬虎。

「要陪家人，就要先把自己照顧好。」玄彬簡單一句話道出這段時間的感觸。

據知情人士透露，玄彬近期固定使用的保健品品牌，就是他代言的「醇耀妍3」。這款來自麗彤生醫、專為亞洲人體質研發的保健補充品，是他出差、拍戲、運動完都會喝上一包的日常儀式。尤其進入40歲後，他更重視代謝與循環機能的維持，而醇耀妍3正好主打三大關鍵：調節體質、提升代謝力、促進肌膚防禦。

每天一包「醇耀妍3」，就是玄彬的自律日常

玄彬在代言活動中也提到，醇耀妍3最大的魅力在於「多重天然植萃組合」，像是紅石榴、野櫻莓、百香果、沙棘果等天然果物萃取，不僅擁有豐富的抗氧化精華、Omega脂肪酸和維他命C，也能幫助修復肌膚屏障、維持膚況透亮穩定。而含有「白藜蘆醇」與「白皮杉醇」的雙效抗老成分，更被譽為保養界的「抗老黃金組合」，能有效抵抗自由基、延緩肌膚老化。此外，產品中還加入了玄米神經醯胺與透白薏仁，從保濕與亮白兩個面向全面支援肌膚狀態，使膚況更加細緻穩定，讓忙起來的玄彬也不怕熬夜，當然也不用擔心拍戲日夜顛倒。





▲醇耀妍3富含多重植萃與抗老成分，助玄彬穩定膚況，熬夜拍戲也不怕疲憊感上身！

玄彬也分享，他有時候會把醇耀妍3加在氣泡水裡喝，酸甜清爽，搭配餐點也毫無負擔。「有時工作完特別累的時候，我會冰一包起來跟氣泡水混著喝，喝起來有放鬆的感覺，也是一種轉換心情的小方法。」

粉絲跟風保養，「我們也想要10年不變！」

最近不少粉絲也紛紛效仿男神保養法，將醇耀妍3作為每日保養的第一步。「以前覺得保健品太麻煩，但玄彬加氣泡水的方法真的簡單又不會忘記耶！」、「最近天氣超熱，配氣泡水喝也超消暑」、「我從小追玄彬到現在，歐巴真的10年不變，從現在開始我也想要每天一包！」

身處在演藝圈這種高度競爭、時刻暴露在鏡頭下的環境中，玄彬能長年維持「零走鐘」的顏值與體態，靠的從來都不是天賦，而是從飲食到作息、從運動到營養管理，每一個環節都不馬虎！如今，他選擇將這份日常保養哲學與醇耀妍3一同分享給更多人，這次與愛妻出遊的畫面，或許也是這份「自律而溫柔的生活方式」最好的展現。低調、不張揚，但充滿力量！

醇耀妍：https://www.dv-go.com/page/beautyshine3.0