網嘲諷「大嬸快退出演藝圈」！張榕容今開箱「白皙鉛筆腿」讓酸民閉嘴

▲「我比嫩妹還『有料』！」張榕容曝鏟肉祕訣，簡單靠一招就反殺酸民！（資料照／攝影中心攝，下同)

記者錢雅慧／綜合報導

去年以《鬼才之道》入圍金馬獎最佳女配角的張榕容，雖未能如願奪獎，但一襲超心機的黑色緊身禮服，胸下大膽挖洞、背部全裸的黑色緊身禮服，簡直性感到炸裂，讓粉絲大飆鼻血狂喊：「薩琳媽咪辣得犯規！」然而，不久前她因「長新冠」與多重病症纏身導致全身浮腫，被酸民嘲諷「玉女變大嬸」，甚至酸言酸語說她：「37歲還想跟嫩妹比？玉女變阿姨還想勾人？」嘲諷她早該退出演藝圈！

但誰說年紀大了就該隱藏性感？面對網友狠批，張榕容不囉唆直接再花數個月甩肉減脂，近來直接「開箱」迷人白皙的鉛筆腿狠狠打臉酸民，甚至霸氣反嗆，「瘦不是唯一標準，我比嫩妹還『有料』！」直接用行動讓他們閉嘴！

▲張榕容（右）回想不久前「腫到連媽媽都認不出」的自己，幽默表示至今心有餘悸，再也不想「回去」！

敢這麼回嗆的張榕容，自然是有十足的底氣！台法混血的她10多歲就出道，獲得無數國內外演技獎項的肯定，身為台北電影獎、亞太影展影后的她一直是粉絲心目中的優雅女神，但一年多前，她卻因為「長新冠」和多重病症纏身，體態大走樣而成為網友口中的熱議對象。她坦言，那段時間因為過敏反應、類固醇副作用與腸胃炎反覆發作，讓她從臉到全身都浮腫，甚至一度「胖到連媽媽都認不出」，看到酸民無情熱嘲：「都變腫臉大嬸了，還怎麼混娛樂圈？」也讓一向開朗正面的她整個大走心。

「但維持身材對我來說才真的困難！」因為女神也和一般人一樣，美食當前根本無法忌口！張榕容坦言，自己在沒上戲的期間，超愛買高熱量的炸雞、披薩和甜點來犒賞自己，她吐舌笑說：「偶爾放縱能帶來心靈的愉悅，我覺得對身體的恢復與保養同樣重要！」

張榕容笑稱自己是「運動懶人」，平時忙於拍戲沒時間健身，但這一年靠著日常小習慣和選對保健品，就是讓自己光芒四射重回大銀幕的秘密！凹不過記者追問，張榕容透露她就是入坑了在名模界颳起熱潮的醇享受，才發現原來每天只要簡單兩粒，不僅能攝取到有助順暢的益生質、益生菌和後生元，還有專為吃貨挑選的超級酵母胜肽、恢復少女氣色的荔枝多酚，以及負責調整體質的豐富膳食纖維。一段時間吃下來發現，精神和氣色都雙雙有感改善，代謝也提升不少，2、3個月內瘦了3公斤，體脂也掉了3％。現在就算拍戲作息不正常或下戲當一枚吃貨，身體再也不會忽胖忽瘦，徹底實現「享瘦生活」的夢想！

▲靠著日常抬頭挺胸、收緊小腹等美姿好習慣，以及每天固定兩粒「醇享受」，幫張榕容重新找回身體的節奏！

從被網友嘲諷到鏟肉有成證明自己，張榕容帶著滿滿自信和驚豔的身型再次征服大眾眼光，用實際行動詮釋「美麗沒有年齡限制」。依舊愛吃、享吃、熱愛生活的張榕容笑著表示，「不管別人怎麼說，我們都要努力活成自己的主角！」

除了把「醇享受」當作日常保養，不小心吃多了或是臨時有採訪拍攝工作，張榕容還會搭配結合代謝、分解、排出三大功能，幫助快速分解澱粉和糖類、擊退頑固脂肪，輕鬆打造完美曲線的「雙樂纖 SuperPlus+」！特濃升級配方，每次也僅需兩顆，即可獲得雙倍效果。無論是想提升基礎代謝，還是促進消化，都可以輕鬆擺脫惱人脂肪，享受美食又不怕胖。

醇享受：https://www.dv-go.com/page/slimenjoy