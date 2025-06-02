獨家／丟丟妹遭閨蜜背叛「慘賠300萬」！工作室全被搬空留陰影：不再交友

記者孟育民／專訪

人氣直播主丟丟妹近年事業版圖不斷擴大，時常在土城、台中北屯兩地奔波，她所有事物都親力親為，幾乎每天都被工作填滿，相當辛勞。她接受《ETtoday星光雲》專訪，坦言確實有想過找人合作，訓練新的一批直播主，意外揭露遭閨蜜背叛往事，讓她至今留下陰影，不再相信人性，「到現在沒有一句道歉，我後來才知道她騙我，她就像沒有存在在這個世界上過，很多人都說丟妹為何不找直播主幫忙，其實是因為那次有小陰影。」

▲ 丟丟妹接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者黃克翔攝）

還原整起事件，丟丟妹透露人生中曾收過一位男直播主當徒弟，「那時候他業績跌到谷底，我就幫他，人是我帶、成本我揹，我教你賣，你就讓我抽，我抽他40%，不管怎樣都是賺，我最高業績幫他衝到7、8千萬，我們合作一年。」丟丟妹在因緣際會下，跟男生的老婆成為閨蜜，兩人因為同時懷孕，有了共患難的羈絆，在緣分使然下，再度出手幫助好友，希望她能有一點被動收入，不要被老公看不起。

[廣告]請繼續往下閱讀...

丟丟妹幫閨蜜開了一家服飾品牌，投入成本300萬，最後不但血本無歸，夫妻倆甚至無預警消失，至今都不見人影，她感嘆地說：「貨款都沒給我，可是錢我已經揹出去。他老公突然有天跟我說『不想合作了』，要回去幫忙家人，但就是用騙的，因為隔不到一個禮拜，衣服都被搬空，老婆的LINE也打不進去，那時候我想去跟朋友打麻將，去到那個工作室，裡面全部都空了，連麻將桌都拿走，我那次真的有嚇到。」男生後來有賠直播的違約金，不過閨蜜卻是直接消失，一句解釋或是道歉都沒有。

▲ 丟丟妹遭到好友背叛，讓她心寒不已 。（圖／記者黃克翔攝）

丟丟妹對此對人性感到心寒，尤其是對男生的老婆，「女方我比較難過，因為我有點交心了，我們已經算閨蜜了，我還拉下我的老臉談一條線出來，那是我第一次主動幫人做事，那個女生是我唯獨想說『原來女生在婚姻中沒工作會被看不起』。我真的很認真執行快半年，我完全不會過問她財務、沒看過帳本，也沒拿過收入，我就是單純幫妳。但只能算了，我自己自願也不能怨別人。」至此，丟丟妹直言再也不交朋友，連同對家人都有所保留，都選擇自己面對，「我早期就蠻孤僻的，我覺得人都會變的，我真的不太深交。」

▲▼ 丟丟妹雖對人性失望，但還是有在考慮培養下一代。（圖／記者黃克翔攝）