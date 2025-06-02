愛兒喜迎12歲生日！　品冠揪千人「齊唱生日快樂歌」獻轉大人禮

▲品冠推出新單曲〈妥妥〉。（圖／種子音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

品冠今（2日）推出新單曲〈妥妥〉，想表達這個世界給成功定義了太多標準，而內心裡最真實的渴望除了每一次全力以赴的演出，更重要的是家人們滿足的微笑，品冠在錄音室每次唱到「妥妥地讓未來安然無恙」、「妥妥地讓幸福毫髮無傷」，都會有想哭的感覺，忍不住眼眶濕潤，他感性地說：「其實人的一生追求的就是一種幸福感，哪怕是瞬間的，只有珍惜當下那個幸福瞬間，才是最真實的。幸福就是平凡的我們也都妥妥當當。」

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▲▼品冠近來忙於演出。（圖／種子音樂提供）



他表示「妥妥」是代表另一種成熟的態度，當父母的白髮與孩子的青春期同時閃耀，妥妥當當就是最深切的渴望，對品冠來說家人之間妥妥的幸福很平凡簡單，他表示：「自己站在人生旅途的中段去回望，才懂得最珍貴的勳章不僅是舞台上的聚光燈，還有出差回家時永遠留著的那盞燈。家人彼此之間的相互扶持及依靠。」

品冠近期行程滿檔，端午連假接連在30日武漢、1日揚州舉辦演唱會，並在2日登上北京國家大劇院演出，8日則將回到台北華山 Legacy 舉行《今夜老黃忍不住再來哈囉!!》演唱會，他笑說：「四天跑三個城市開唱，對我來說也是一種新的挑戰。其實最具挑戰的是最近身邊不少人感冒，我時刻口罩戴緊緊，老婆天天煮開嗓茶幫我顧嗓子，上緊發條地迎戰每一場。」

值得一提的是，武漢場的隔天5月31日正好是品冠兒子Jayden的12歲生日，Jayden考完小學六年級最後一場考試後，就興奮地跟著飛往武漢，參與這場特別的巡演。品冠更在武漢場演出現場準備驚喜，邀請全場觀眾一起合唱生日快樂歌，為兒子慶生，他說：「算是一個送給他轉大人的禮物，十二歲生日快樂！希望他擁有更多勇氣，也學會更多堅持，加油！」

