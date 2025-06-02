郭碧婷5歲女兒正面照首曝光！　「大眼瓜子臉」神複製媽媽仙女五官

記者田暐瑋／綜合報導

向佐2019年與女星郭碧婷結婚，夫妻倆的一舉一動都備受關注。6月1日是大陸的兒童節，他首次公開5歲女兒向芷的正面照片，完美遺傳了媽媽郭碧婷的美貌，讓網友讚嘆：「郭碧婷基因太強，改變整個家族的基因。」

▲向佐郭碧婷女兒首曝光。（圖／翻攝自向佐微博）



向佐和郭碧婷對於子女的隱私一直相當保護，61兒童節這天向佐分享了與女兒的互動影片，雖然有特效遮掩臉部，但因為向芷晃來晃去，特效來不及跟上，一度不小心露出正臉，只見向芷遺傳了媽媽的美貌，一對大眼睛和瓜子臉，和郭碧婷小時候極為相似，幾乎就是郭碧婷的翻版。

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▲向佐郭碧婷女兒首曝光。（圖／翻攝自向佐微博）



向佐娶回郭碧婷，雖然中間數度爆出婚變傳聞，但他仍經常在節目分享夫妻間的甜蜜互動，先前在節目《跟我走吧》中，黃子韜問向佐說：「你們會吵架嗎之類的？」向佐馬上表示：「真的從來沒吵過架。」向佐說，郭碧婷是個不吵架的人，「她每一個家都有很多植物、動物，她面對的都是那些，不用吵架，特別的療癒的生活。」

▲郭碧婷小時候五官就相當貌美。（圖／翻攝自微博）



向佐也透露，郭碧婷是一個非常理智且善於講道理的人，「所以她會先去跟你講道理、辯論。如果都不行的話，好了，先冷處理一下。」聽到這裡，黃子韜接話說：「嫂子太像我了。」結果被一旁的女友徐藝洋吐槽：「你那叫辯論？你那叫咆哮。」