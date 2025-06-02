金曲歌后擺攤遇氣爆！「尪二度燒傷」全身纏紗布 深夜淚崩：無法承受

記者潘慧中／綜合報導

金曲歌后紀曉君最近和老公在台東太平夜市附近賣燒酒雞、冷凍麻辣雞腳及豆腐，沒想到1日發生了一件讓她最害怕的事，「就是老闆今天下午因為瓦斯爐燃燒不完全，氣爆了，造成老闆二度燒傷」，看到老公四肢都包紮紗布的一幕，讓她好心疼。

▲紀曉君老公二度燒傷。（圖／翻攝自Instagram／samingad168）



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紀曉君1日深夜在社群網站表示，不幸中的大幸是氣爆狀況沒有想像中的嚴重，雖然非常難過，但她相信只要好好照料，老公一定能平安度過，「有我一定ok，我必須堅強生意還是要做下去。」

▲紀曉君老公遭受氣爆波及。（圖／翻攝自Instagram／samingad168）



畫面中，可以看到紀曉君的老公戴著黑色棒球帽，穿著淺棕色背心和深色褲子，臉蛋沒有遭受波及，但從脖子、前臂、手指、大腿到小腿，全部都包紮上紗布。

▲紀曉君盡量表現出堅強的一面，但深夜仍忍不住淚崩。（圖／翻攝自Instagram／samingad168）



儘管紀曉君盡量表現出堅強的一面，但她2日凌晨仍在Instagram限時動態心疼地說：「我的寶貝，你是不是現在太痛睡不著覺？我太難過我睡不著覺，樓下大哭發洩我無法承受的傷心。你好痛我也痛，老公加油，我都在你的身邊幫助你。」