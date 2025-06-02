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泰勒絲差點唱進大巨蛋！　「告吹關鍵原因」曝光：看明年是否有機會

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）可能在2024年3月底至4月間攻蛋開唱消息，但最終告吹。（翻攝taylorswift IG）

圖文／鏡週刊

台北大巨蛋一舉躍昇國內演唱會場館最高殿堂，2023年甚至一度傳出美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）可能在2024年3月底至4月間攻蛋開唱消息，但最終告吹。知情人士透露，當時除了卡在檔期問題，加上大巨蛋從未辦過演唱會，仍有安全相關驗證等程序要跑，綜合性因素使得台灣與泰勒絲擦身而過。

時間拉回2023年下半年，一再有消息傳出泰勒絲可能在2024年1月、3月底至4月間在大巨蛋開唱。隨後包括台北市副市長李四川、國民黨副總統候選人趙少康都透露，曾與泰勒絲經紀團隊接洽討論，直到2024年1月16日，李四川公開證實，「泰勒絲今年無法到台北大巨蛋開唱，會持續爭取，看看明年是否有機會。」讓歌迷感到扼腕。

對此，知情人士告訴本刊，泰勒絲未能攻蛋，最關鍵因素之一在於檔期問題，對照日本4場、新加坡6場，新加坡並另砸重金「買斷」泰勒絲東南亞獨家出演權，大巨蛋當時僅規劃2至3場，時間過於緊湊，硬體設備、場地準備可能來不及，最終鎩羽而歸。

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