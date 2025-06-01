嫁小6歲尪2年！44歲韓女星驚喜宣布「懷孕了」 夫婦天天祈禱
記者張筱涵／綜合報導
林正姬（44歲）是JYP娛樂出身的歌手兼音樂劇演員，2023年嫁給小6歲的芭蕾舞者金熙然，並於5月29日宣布懷孕喜訊。
▲林正姬和金熙然結婚第三年。（圖／翻攝自Instagram／soul_diva_jlim）
林正姬於5月29日在Instagram上分享喜悅表示：「要跟大家分享一個好消息，我們家迎來了一位小天使。我小心翼翼地度過了懷孕初期，現在已經是第23週了！」她也感性地說：「雖說這是所謂的『穩定期』，但對準爸媽來說，好像並不存在『穩定期』這件事。因為這是一份珍貴的禮物，我們夫妻每天都祈禱，希望能夠健康地迎接寶寶的到來。」
▲▼林正姬宣布懷孕喜訊。（圖／翻攝自Instagram／soul_diva_jlim）
另外，林正姬也提到寶寶的胎名叫「BongBong」，並分享一段超音波的影片，可見寶寶在媽媽肚子裡十分活潑。事實上，林正姬與小6歲的芭蕾舞者金熙然（音譯）交往一年後，於2023年10月步入婚姻。金熙然曾是韓國國立芭蕾舞團的獨舞者，並曾在芭蕾經典《吉賽爾》中擔任主角，是一位備受肯定的專業舞者。
【林正姬發文全文】
大家好，要跟大家分享一個好消息。
我們家迎來了一位小天使
我小心翼翼地度過了懷孕初期，現在已經是第23週了！
雖說這是所謂的「穩定期」，但對準爸媽來說，好像並不存在「穩定期」這件事。
因為這是一份珍貴的禮物，我們夫妻每天都祈禱，希望能夠健康地迎接寶寶的到來。
寶寶的胎名是BongBong
我會稍微讓大家看看他在媽媽肚子裡動著嘴巴的可愛模樣。
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