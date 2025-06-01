大愛新戲卡司超強…曾國城一聽驚呼！男星「化老妝」女兒目睹哭了

記者黃庠棻／台北報導

大愛劇《生命的麥田》劇中飾演志工「余爸」的艾偉與飾演弱勢家庭個案媽媽的廖梨伶，兩人到《型男大主廚》宣傳新戲。艾偉在劇中的台詞都是用臺語，震驚了主持人曾國城。

▲《生命的麥田》艾偉、廖梨伶上《型男大主廚》宣傳。（圖／大愛電視提供）

艾偉坦言自己百分之百聽得懂閩南語，但是要說出道的臺語，著實費了一番功夫。接下來曾國城一聽到演員陣容有陳志強、孫鵬、關聰、洪小鈴、林美貞、黃采儀、張雁名，也驚訝地直呼「都是好強的組合」。

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而廖梨伶飾演的「馮媽媽」因糖尿病肢體不便，唯一的武器就是聲音跟語言，極其所能地情緒勒索，綁架志工跟女兒。劇中經常破口大罵，使盡全身氣力，演到自己都告訴自己「辛苦了」。

▲《生命的麥田》艾偉、廖梨伶上《型男大主廚》宣傳。（圖／大愛電視提供）

廖梨伶跟劇中女兒都有特殊化妝，她是腳，而女兒則是臉「大小眼」，女兒天生大小眼跟斜視，對外表很自卑，艾偉飾演的志工不斷地付出關懷與愛，廖梨伶說道「但還是融化不了我」，曾國城反應相當快地回道「妳在劇裡面是難得一見的反派」。

艾偉十多前曾經上過好多次的《型男大主廚》，還開玩笑說當時是來挑戰阿基師，平常就愛下廚的他，這次參加「廚聖廚霸師徒合作賽」，相當有信心地說「我可不可以去參加比較弱的那一組，我給它加分」。

▲《生命的麥田》艾偉、廖梨伶上《型男大主廚》宣傳。（圖／大愛電視提供）

對此，艾偉的信心其來有自，因為外公外婆來自南京，名菜就是「十樣菜」，工序繁複，也是他過年會準備的一道大菜。廖梨伶倒是很弱地表示「我會備菜」，拿手菜是「番茄炒蛋」，不過她透露人生中第一次下廚是國中時做「蛋炒飯」給媽媽吃，這道料理一直到「漫畫王」打工時期也派上用場，會炒飯、炒麵給客人吃。

▲《生命的麥田》艾偉在臺東拍攝期間，女兒艾娃前來探班，與劇中女兒洪小鈴相見。（圖／大愛電視提供）

艾偉在臺東拍攝期間，女兒艾娃來探班，巧合的是，剛好也有劇中女兒洪小鈴的戲，真假女兒相見時，二人直說「真的很像親姐妹」。艾娃看到艾偉開鏡時的老妝，難過得哭了，她說「完全不能接受爸爸老的模樣」，因此在探班的期間，都不敢到現場。每天在民宿等艾偉收工，父女倆晩餐才相聚。艾偉也會親自下廚，做簡單卻有特色的拌麵，不止擄獲真假女兒的胃，更讓他劇中「慈濟的兒子」陳志強讚賞不已。

《型男大主廚》節目將於4日晚間七點在三立都會台播出，緊接著大愛劇《生命的麥田》同樣於4日起，週一到週五，晚間八點，在大愛頻道與大愛劇場YT頻道同步播出。