Hi-Fi Un!corn全中文互動！清唱「草東沒有派對」：你們幸福，我們也會　

記者吳睿慈/台北報導

南韓五人男子樂團Hi-Fi Un!corn於31日晚間在台北CLAPPER STUDIO舉行《1st ASIA Tour "Beat it Beat it" IN TAIPEI》,這場演出是他們繼《FNC BAND KINGDOM in TAOYUAN》後再度來台,更是首度以專場形式登台演出,吸引眾多RaSiDo(官方粉絲名)熱情支持,現場氣氛沸騰。演出以震撼的〈Beat it Beat it〉開場,搭配燈光與節奏變化,主唱太民與福嶌崇人用中文高喊與觀眾互動,瞬間炒熱全場。

▲Hi-Fi Un!corn清唱草東沒有派對。(圖/SHOWOFFICE提供)



Hi-Fi Un!corn成員展現滿滿誠意,全場幾乎使用中文與粉絲互動,真摯言語感動在場觀眾。太民感性表示:「上次以FNC BAND KINGDOM的身分來台就期待能有自己專場,如今夢想實現真的太幸福。」隊長金賢栗努力唸出中文名字逗樂全場,貝斯手孫基允則說:「只要你們覺得幸福,我們也會一樣。」主唱福嶌崇人與鼓手許民也紛紛表達不想留下遺憾,盡情享受與台灣粉絲的每一刻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Hi-Fi Un!corn全中文互動撩妹粉絲。(圖/SHOWOFFICE提供)



除了原創作品,Hi-Fi Un!corn也翻唱Xdinary Heroes、QWER與LUCY等多首歌曲,以搖滾風格重新詮釋,展現獨特音樂色彩。太民更坦言喜歡台灣樂團「草東沒有派對」,現場清唱一小段歌曲,引發粉絲熱烈回應。團員們也驚喜帶來〈Pink Venom〉、〈Dynamite〉與〈APT.〉等人氣曲目,墨鏡、舞蹈與互動齊發,炒熱氣氛至最高點,展現他們全方位音樂實力與親和力。

演出尾聲,團員們感性回憶初次來台的美好時光,向台灣RaSiDo表達感謝:「這是我們第一次的亞洲巡演,能來台北真的非常榮幸。」粉絲齊舉應援手幅與安可曲〈ABC is〉共鳴,全場沉浸在溫暖氛圍中。Hi-Fi Un!corn以實力證明新生代韓流搖滾的潛力,也深植台灣粉絲心中。他們將於8月2日、3日再度來台,登上高雄巨蛋參與《2025 FNC BAND KINGDOM》,更多活動資訊敬請關注SHOWOFFICE官方社群平台。