Apple白背心濕了「激增上圍現形」！被拍產後身材 陽台玩水全看光

記者潘慧中／綜合報導

Apple（黃暐婷）2022年與牙醫趙國翔低調完婚，並在2024年平安迎來兒子的誕生。產後已過一年的她，最近上傳和孩子一起在小泳池玩水的照片後，上圍明顯激增的好身材吸引大批粉絲按讚！

▲Apple的白背心已浸濕。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）



畫面中，可以看到Apple隨興紮起頭髮，單穿白色挖肩背心，相當映襯她的白皙膚色之外，也完美襯托出渾圓胸型，下半身搭配暗紅色短褲，辣露穠纖合度的美腿。

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▲▼Apple和小孩一起在陽台玩水。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）



Apple開心透露，這是第一次啟用「陽台游泳池」，兒子平常去寶寶泳池或外面的泳池都會爆哭，於是決定自行購入一個小泳池放在陽台，結果小孩玩得特別開心，讓她忍不住笑說：「根本I人，我這個小泳池真是買對了好喜歡～。」

▲▼Apple產後上圍激增，腹直肌也已經完全密合了。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）



除了上圍激增，Apple之前也坦言生完小孩後才了解到「腹直肌分離」是許多產後婦女會面臨的問題，她一開始的深溝有2公分寬，後來透過按摩和紗布紮肚等手法，才讓腹直肌的深溝慢慢密合，她的驚人毅力和絕美狀態吸引不少人按讚。