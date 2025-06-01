樂天Dora捲富商小三疑雲！昔爆「國三獻初夜」片段遭挖　羞談最愛床戰姿勢

記者孟育民／台北報導

律師李怡貞日前在節目上談到，有位現役啦啦隊女神介入某富商婚姻成為小三，甚至懷孕墮胎，對此樂天女孩成員Dora遭到影射，不過她至今仍神隱未發聲，經紀人對外僅回應「私人問題不予回應」，引發揣測。然而不只判決書遭挖，過去Dora在師姐琳妲頻道「溫泉蛋」分享性經驗也被網友討論，當時她直言國三就破處，還分享最愛的床戰姿勢。

▲Dora捲入小三疑雲 。（圖／翻攝自Facebook／Dora.是小葳葳呀～）

影片中，Dora大方分享她對夜生活和異性交往的想法，她表示沒有約砲的經歷，同時也坦言自己會想嘗試看看。然而，由於她平時完全不喝酒，因此也沒有夜生活，之前因為渴望認識異性，還曾經請琳妲幫忙介紹，並表示自己希望能認識「乖乖顧家」的男生。

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▲Dora自爆初夜在國三。（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）

Dora提到，琳妲曾對她說，在台北要找到既愛喝酒又能顧家的男生並不容易。面對這些現實考量，Dora並未氣餒，而是坦率談起自己對感情和性事的看法。她透露，自己早在國三就有性經驗，並且談及自己在親密關係中的偏好與忌諱，例如偏愛側邊姿勢，但不喜歡被打巴掌，掐脖子與打屁股則在可接受的範圍內，只是節奏要掌握得恰到好處。

▲Dora羞談性經驗。（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）