李東健離婚5年戀愛了！　「認愛小16歲女友姜海琳」放閃：很幸福

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演員李東健2017年娶演員趙胤熙，但兩人在2020年離婚，短命婚姻只維持3年，此後他固定參演《我家的熊孩子》與觀眾分享單身生活，戀情方面無消息。沒想到，他近日被爆與小16歲的女演員姜海琳（29歲）熱戀中，但公司方面不回應，他1日接受韓媒訪問，親自認了感情，並表示「很幸福」，首度放閃。

▲李東健離婚5年戀愛了，親口認愛小16歲女友姜海琳。（圖／翻攝自李東健臉書、姜海琳公司）



李東健近日爆出與小16歲的姜海琳有曖昧情，兩人多次在首爾江南一帶被目擊不在意旁人目光地約會，行為親密自然，像是在街頭牽手、擁抱，李東健甚至貼心地在車輛接近時將女方拉向安全位置，展現紳士風範。他們也被拍到一起在咖啡廳悠閒共度時光，戀人氛圍濃厚。

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但雙方公司皆不予回應，李東健方面表示：「屬於私生活範疇，難以向本人確認。」姜海琳所屬的ANDMARK也表示：「因涉及私生活，無法確認。」公司雖沒有給出答案，李東健1日接受《SPOTV NEWS》訪問，親口認了「謝謝祝福，現在很幸福」。

▲李東健親口認愛。（圖／翻攝自Instagram）



李東健自2020年離婚後，時隔5年再次傳出戀情，他與女星趙允熙於2017年5月登記結婚，同年9月舉行婚禮，12月迎來愛女，但兩人在2020年5月協議離婚，女兒則由趙允熙撫養。李東健近年透過綜藝節目《我家的熊孩子》展現身為單親爸爸的日常，持續與女兒保持緊密聯繫，獲得觀眾好評。