林昶佐認老婆腦部罹罕見疾病！　揭童年陰影「遭父家暴」鏡頭前罕淚崩

孟育民／台北報導

三立新聞台《話時代人物》節目今（1日）晚間八點，將播出新任駐芬蘭大使林昶佐的專訪，訪談中林昶佐和主持人鄭弘儀無話不說，其中聊到成長過程，緊繃的父子關係，林昶佐邊說邊流淚、哽咽到差點中斷錄影。對於在野黨提出林昶佐派駐芬蘭的諸多質疑，他用很多具體的事實駁斥澄清，林昶佐表示擔任閃靈樂團主唱的年代，與芬蘭就連結很緊密，「閃靈在世界搖滾樂壇有一席之地，是台灣人跟芬蘭人拚出來的」，成為駐芬蘭大使則是「怎麼也想不到的人生劇本，太奇特的緣分」，問起到芬蘭想要推動的第一件事，林昶佐說「希望達成台灣和芬蘭盡快直航」。

▲林昶佐接受鄭弘儀訪問，談到父子關係淚崩。（圖／三立提供）



當林昶佐主動提到太太，鄭弘儀順勢詢問，在不選連任第三屆立委時，曾說其中一個原因是太太身體的因素，對此林昶佐也首度公開回應，他的太太有罕見疾病、是腦部的，醫生有提醒要注意調養，「原本參選連任的文宣也都印好了，但我就覺得不用考慮三連霸了」。

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▲林昶佐坦言老婆腦部罹患罕見疾病。（圖／三立提供）



聊到和家人的關係，觸動了林昶佐內心的脆弱處，閃兵問題牽連出他的身心症，也重啟多年前被父親家暴的種種記憶，走進重金屬音樂原因之一是要宣洩家暴帶給他的壓抑，身上的刺青原來也是用來遮掩遭家暴時留下的傷口，雖然已選擇原諒父親，但掀開之前一幕幕往事，讓林昶佐幾乎泣不成聲。