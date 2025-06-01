我的婆婆鍾欣凌回來了！蘇晏霈一人連兩部　勇兔愛犬片場開口咬人

記者黃庠棻／台北報導

收視神劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》好評不斷，將自6月2日起，每週一至週五晚間6點黃金時段重磅回歸民視。這個時間剛好下班吃飯，無論是一家大小還是獨自享受追劇時光，通通被照顧得妥妥當當。劇中靈魂人物鍾欣凌、蘇晏霈與勇兔（林筳諭）等人也將陪伴觀眾溫馨入夜，笑淚交織一次到位。

▲《我的婆婆怎麼那麼可愛》將在民視播出。（圖／民視提供）

劇中的靈魂人物鍾欣凌特地錄製影片向粉絲喊話「婆婆回來囉～記得準時收看民視晚間6點播出喔！」，讓網友嗨喊「全台最可愛婆婆，晚上飯桌就靠妳了！」

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▲《我的婆婆怎麼那麼可愛》將在民視播出。（圖／民視提供）

蘇晏霈則分享「家人很愛看戲，現在我可以在晚間6點《我的婆婆怎麼那麼可愛》出現，接著晚上8點再看《好運來》，一天兩個晏霈，觀眾有沒有很幸福！」她還自曝最近在《好運來》中遇到神秘人騷擾劇情緊張到爆，連劇中都收到了「恐怖箱」。

▲《我的婆婆怎麼那麼可愛》將在民視播出。（圖／民視提供）

不過，蘇晏霈笑說現實中的粉絲都超暖心，經常是她用餐完準備離席，隔壁桌才禮貌地問「可以合照嗎？」讓她直呼感恩又窩心「原來我被認出來了，大家還會先忍耐不打擾，真的超貼心！」

▲《我的婆婆怎麼那麼可愛》將在民視播出。（圖／民視提供）

而剛加入民視八點檔《好運來》的勇兔也開心說「現在晚上六點也可以看到我囉！」日前拍戲時，她還帶著毛孩「七辣」一起進棚，不料這位狗女兒卻差點「辣咬」吳東諺。

▲《我的婆婆怎麼那麼可愛》將在民視播出。（圖／民視提供）

原來七辣看到男生比較敏感，當時吳東諺只是經過並碰到了七辣的身體，沒想到她馬上發出警告聲，讓全場一陣驚呼，勇兔也急忙解釋狗女兒七辣就是對自己的身體比較有掌控權，別人碰到就比較敏感，但拍戲時間她也都乖乖等著收工。





▲《我的婆婆怎麼那麼可愛》將在民視播出。（圖／民視提供）